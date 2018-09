CreativeMornings Rome: a colazione con Polisonum

Torna l'appuntamento mensile, a settembre in collaborazione con Romaeuropa Festival, con le colazioni creative della capitale: colazione + talk a ingresso gratuito. Speaker del mese sarà Polisonum, collettivo artistico prossimo protagonista di Digitalive di Romaeuropa Festival.



Polisonum è un collettivo di ricerca artistica che utilizza il suono come metodo e dispositivo di indagine sulle trasformazioni dei paesaggi, dei territori e delle geografie fisiche e culturali del mondo contemporaneo.

Ospiti della colazione creativa della capitale di questo mese, esploreranno il tema Chaos con una performance sonora interattiva.

Un'occasione per entrare in contatto diretto con uno dei protagonisti che animeranno il Romaeuropa Festival di quest'anno. Polisonum sarà infatti a Digitalive con Materia Lumina il 5 e 6 ottobre.

Una colazione speciale questa di settembre per CreativeMornings Rome: si festeggeranno i 3 anni di attività nella capitale. 3 anni di colazioni mensili + talk per la comunità creativa romana in rete con le altre 190 città nel mondo che animano il format di eventi CreativeMornings.



CreativeMornings Rome è il chapter locale del format internazionale CreativeMornings nato a New York nel 2008 e presente ora in 190 città in tutto il mondo. Il format prevede un incontro mensile, mattutino e gratuito, aperto a tutti. Un tema, un talk con speaker accreditato e poi colazione e networking. L'idea è quella di ispirare e reinventare connessioni creative all’interno delle comunità locali, con spirito internazionale e attenzione al territorio.



L'evento è gratuito con colazione offerta previa prenotazione al link indicato.