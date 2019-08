Crazy5K, la corsa a ostacoli gonfiabili a Roma

Arriva a Roma, il 20 ottobre, la CRAZY 5K, una gara di corsa unica e nuova, un'esperienza un po' folle per adulti e bambini. La gara si terrà in via Montpellier, a Tor Vergata.

La gara ad ostacoli gonfiabili

La CRAZY5K è una divertente gara di corsa a ostacoli, che ti riporta dietro nel tempo, fino alla tua infanzia. In un percorso di 5 km ti troverai di fronte a 10 enormi ostacoli gonfiabili. Se i tuoi allenamenti di corsa sono diventati troppo monotoni, questa è l’occasione perfetta per dare loro un nuovo slancio.

L’ ostacolo più grande è lungo 42 metri! Ogni partecipante che completa il percorso vince una medaglia e una maglia tecnica con logo CRAZY5K.

Informazioni importanti:

- 20 ottobre 2019, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Via Montpellier 1, 100133 Roma RM

- iscrizione https://crazy5k.com/it/evento/49

- L’età minima dei partecipanti è 8 anni, l’ altezza minima è 1,30m.

- Ogni membro di una squadra di 10 persone ha uno sconto del 10%, mentre i membri di una squadra di 20 persone otterranno uno sconto del 20%. Gli sconti non sono cumulabili.

Le quote d’iscrizione:

1. fino al 26 agosto: 30 €

2. fino al 16 settembre: 35 €

3. fino al 30 settembre: 40 €

4. fino al 7 ottobre: 45€

Maggiori informazioni sul sito ufficiale della CRAZY 5K o sulla pagina Facebook.