Crazy for football a Spazio in Quinta di GIT Mondadori Bookstore

Davanti a noi, ora, non ci sono più due schizofrenici, uno psicotico, tre depressi, un ansioso eccetera. C’è un gruppo di giocatori, di amici, che si prepara a un Mondiale.

Ispirato al film prodotto da Skydancers e Rai Cinema, vincitore del David di Donatello come Miglior Documentario 2017 e Menzione speciale ai Nastri d'Argento, "Crazy for football" nasce da una bell'intuissima edizione di Francesco Trento e Volfango De Biasi.

Il calcio visto non come follia sociale ma come mezzo per uscire dalla follia e dalla solitudine. Ad Osaka, in Giappone, viene organizzato il primo Mondiale per persone con disturbi psichici e anche l'Italia partecipa. Con una scrittura rapida e ironica, De Biasi e Trento ci raccontano come si forma la squadra e come poi si prepara alla grande occasione. Ne viene fuori una storia talmente bella da farvi cambiare idea sul calcio (se lo detestate) e sulla follia (se ne avete paura). Un racconto avvincente e commovente con personaggi talmente perfetti da sembrare inventati, e invece sono tutti veri!

Francesco Trento, scrittore e sceneggiatore, è nato a Roma nel 1972. Sua la sceneggiatura del film "20 sigarette", miglior film al Festival di Venezia nel 2010.



Insieme a Francesco Trento e Volfango De Biasi, sarà presente Enrico Zanchini, l'allenatore della Nazionale italiana di calcio a 5 formata da pazienti psichiatrici