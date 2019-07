Crawl - Intrappolati, anteprima esclusiva alla Cinepiscina

L’adrenalina corre su un filo sospeso in una serata unica nel suo genere: per la prima volta dalla sua apertura la Cinepiscina di Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, ospiterà l’esclusiva proiezione di CRAWL – INTRAPPOLATI, l’ultimo innovativo e claustrofobico thriller horror firmato dal regista francese Alexandre Aja (Le colline hanno gli occhi) e prodotto dal genio creativo di Sam Raimi (Man in the Dark, La casa).

Protagonisti assoluti di questo adrenalinico film sono gli alligatori, che assediano i due protagonisti - Barry Pepper e Kaja Scodelario – alle prese con questa terribile minaccia che metterà in pericolo le loro vite.

Immersi nella Cinepiscina, gli oltre 1000 ospiti del Parco potranno vivere appieno tutte le emozioni del film, nel buio della notte saranno circondanti dall’acqua – proprio come in CRAWL - e accerchiati dagli alligatori. Tutti gli ospiti attesi, tra cui celebri influencers e personaggi dello spettacolo, potranno muoversi nel set dedicato che ricrea l’ambientazione della pellicola e scattare esclusive immagini tra alligatori giganti, dopo aver fatto un salto nelle postazioni trucco: esperti del make up riprodurranno fedelmente sui loro volti le terribili ferite inferte dai crudeli predatori.

Questi temibili animali sono in realtà enormi rettili in grado di muoversi perfettamente sulla terraferma e capaci di una manovra rotante ineludibile chiamata "death roll": per sottomettere e smembrare la preda, hanno una naturale visione notturna, possono rintracciare le prede nell'oscurità totale e hanno ben 80 denti affilati come rasoi. Il loro morso è uno dei più potenti del regno animale, con una forza di 2,125 psi (Poundforce per pollice quadrato). Possono raggiungere una velocità di 45 Km/h in rush estremamente brevi (si stancano facilmente), mentre in acqua possono nuotare a 40 Km/h senza stancarsi. L'alligatore medio è lungo 3 metri, ma può crescere fino a 4 metri e mezzo e pesare fino a 450 kg. La maggior parte delle prede viene digerita in due o tre giorni perché hanno gli acidi dello stomaco con un pH inferiore a 2, pari al succo di limone e all’aceto. Gli alligatori sono in circolazione da oltre 37 milioni di anni.

SINOSSI: Quando un enorme uragano colpisce la sua città natale in Florida, Haley (Kaya Scodelario) ignora gli ordini di evacuazione per cercare il padre scomparso (Barry Pepper). Trovandolo gravemente ferito e bloccato in un’intercapedine della loro casa di famiglia, i due restano rapidamente intrappolati e sommersi. Mentre il tempo stringe e fuori la tempesta è sempre più forte, Haley e suo padre scoprono che il livello dell'acqua che sale è l'ultimo dei loro problemi.