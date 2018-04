Crash, la mostra

Da domani in mostra 'Crash', frammenti di una memoria corrotta. La memoria ai tempi di internet, dei social, delle decine di foto che si accavallano ogni giorno per poi scomparire nel nulla. Tutto questo è "Crash (frammenti da una memoria corrotta)" la mostra che verrà inaugurata domani presso lo spazio 'InFunzione' a Roma, in via di Pietralata 157.

Ad essere esposti saranno gli scatti fatti da Lorenzo Vecchio, fotografo e videomaker class e 1982,che racco nta: "Una delle mie preoccupazioni maggiori è sempre stata la perdita del ricordo, intendendo per esso la perdita del processo con cui ricostruiamo l'esperienza vissuta che ci permette di connettere un' immagine,un pensiero, un oggetto ad un preciso momento della nostra vita e a scatenare così tutte le nostre memorie".

Dopo aver visto corrotte delle foto molto importanti per lui da un pun to di vista affettivo, Vecchio ha cominciato, per esorcizzare le sue paure,a creare dei “Glicth”,manipolando le immagini con software “impropri”, come editor di testo o esadecimali, linguaggi di programmazione, software per editing audio ed altro ancora.

Così, ogni immagine è stata spinta verso la corruzione passo dopo passo, ogni errore è stato portato all'estremo lasciando p aesaggi e persone sospesi nell'incertezza di poterli definire ricordi,perché è stato reciso il nesso con l'esperienza di vissuta. Restano solo i frammenti venuti a galla da una memoria corrotta.

L'esposizione fotografica, di cui si allega un'anteprima ad uso stampa citando l'autore, e durerà fino al 22 aprile. L'ingresso è a partire dalle 19 e fino alle 22.30.



Per info: 3931824886

www.lorenzovecchio.com