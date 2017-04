Country food, una festa in cui cibo, relax e campagna romano sono i protagonisti

Scoprire i quartieri di Roma e assaggiare i piatti di chi ha scelto di aprire la propria attività fuori dai riflettori della movida romana. E' Country food il più grande evento che unisce realtà sociali e ristoratori di qualità. Nove ristoratori di nove quartieri di Roma e uno special guest da Fiumicino accompagnati da due birrifici romani saranno il cuore della manifestazione e intorno a loro e con loro si parlerà di Roma.

Esposizione di fotografie, proiezione fotografiche, letture, laboratori, workshop, passeggiate nella campagna romana, orti urbani, attività per bambini e un grande tavolo in cui il pubblico potrà dire la propria sui quartieri, arricchiranno il buon cibo e il buon bere. Ecco i protagonisti della cucina e del bere d'autore che incontrerete a Country Food : -- La gatta mangiona -- Bottega Liberati -- Pastificio Secondi -- Gelateria DaRe -- Pork 'n' Roll & Bonci -- Agricoltura Capodarco -- Food on the road -- Eternal City Brewing -- Pastella -- Vale la pena -- Cafè Merenda -- Pizzeria Sancho

Oltre il cibo: -- Mostra fotografica del quartiere tuscolano del periodo post guerra. -- Mostra fotografica "Roma Solidale" a cura di Fondazione Roma Solidale. -- Pannelli illustrativi di riqualificazione dei quartieri Tor Bella Monaca e Aniene a cura dell'associazione AIAPP. -- Mostra fotografica e dibattito: Quadraro ieri e oggi. A cura associazione Inforidea. -- Workshop fotografico gratuito per tutti i partecipanti all'evento. A cura associazione inforidea.

Agricoltura sociale - Prodotti della Terra, Storie di persone: conoscere l'agricoltura sociale attraverso i suoi prodotti. Ogni prodotto una storia da raccontare che narra di qualità, di territorio, sapori, tradizioni ma anche comunità e persone. A cura del Forum Nazionale Agricoltura Sociale nell'ambito del progetto Diritti dal Mare alla Terra.

Orti urbani un'esperienza sul campo. A cura di Orti Urbani della Valle dei Casali.

Mostra fotografica parco di centocelle. A cura Comunità Parco Pubblico Centocelle.

L'ingresso all'evento è gratuito, per pagare le consumazioni agli stand il pubblico dovrà recarsi presso le casse e acquistare i gettoni del valore di 1 euro. Vi aspettiamo dalle 11:00 al tramonto. Il programma completo e gli aggiornamenti su www.countryfoodmistica.it Fb: countryfoodmistica Evento patrocinato da Regione Lazio e Forum Nazionale Agricoltura sociale In collaborazione con: Fondazione Roma solidale