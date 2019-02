Country Food 2019

Torna, per la quinta edizione, Country Food, la festa che unisce Roma intorno al cibo un un'azienda agricola sociale.

Country Food, in cosa consiste

Country Food non è un evento ma una grande festa in cui ristoratori, attività, associazioni, comitati di quartiere (Centocelle, Tuscolana, Alessandrino, Prenestina e altri) fondatori di luoghi di aggregazione che testimonieranno, attraverso il cibo e attività ludico ricreative, come si può creare cultura e diventare promotori della riqualificazione del quartiere stesso.

Perché quartieri e periferia di Roma?

Perché ci troviamo in un angolo verde della estrema periferia di Roma, alle spalle di Tor de Schiavi, che nei primi anni del novecento ha subito un forte insediamento urbano con conseguente abusivismo edilizio, che gli hanno conferito la caratteristica forma che ha ancora oggi. A causa della sua costituzione fu a lungo considerato un quartiere malfamato, ma con il tempo e il lavoro delle istituzioni, delle associazioni e dei piccoli imprenditori ha completamente cancellato la sua cattiva nomea.

Perché ristoratori?

Perché si sa, il cibo è convivialità, è integrazione è aggregazione. Quale migliore veicolo per trasmette e testimoniare il rinnovamento che avviene nei quartieri di Roma grazie all'intervento di tutti coloro che vivono e realizzano attività per il quartiere.

Country Food, l'obiettivo

L’obiettivo dell’evento è quello di promuovere e far conoscere luoghi e realtà fuori dai circuiti noti della Roma turistica, dimostrare come questi quartieri stanno cambiando attraverso l’impegno di piccole attività imprenditoriali e incentivare nuovi piccoli imprenditori ad aprire la propria attività in queste zone.Country Food è un palcoscenico naturale per esprimersi, per promuovere per informare, per condividere in un clima di festa i propri progetti, lavori e attività.

Promozione, cultura, aggregazione, solidarietà, partecipazione, incentivazione questi sono gli obiettivi di Country Food, che siamo sicuri di raggiungere

Country Food, ristoratori e birrifici che partecipano

I ristoratori e birrifici che hanno già aderiranno alla quinta edizione:

• Pork'n'Roll

• PROCARNI & Suqulento

• La Gatta Mangiona

• Food on the road

• Pastificio Secondi

• CaféMerenda

• Agricoltura Capodarco Cooperativa Sociale

• Pizzeria Sancho

• Trecca - Cucina di Mercato

• Vale la Pena

• Eternalcity Brewing - ECB

• #pocolievito di Riccardo Baccei

• Il Maritozzo Rosso

• AgriBar di Agricoltura Capodarco dal Caffè al Cocktail

Maggiori informazioni su attività, menù e ristoratori su www.countryfood.it

Country food - 5a edizione

25 Aprile 2019 - dalle 11 al tramonto

C/O AGRICOLTURA CAPODARCO MISTICA

Via tenuta della mistica snc, Roma