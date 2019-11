Country Fest, mercatino di artigiani e piccoli produttori

Torna a Serra Madre il tanto atteso Country Fest. Dopo il successo delle scorse edizioni, si apre sabato 16 e domenica 17 novembre il sipario sull'unico l’unico mercatino di artigiani e produttori agricoli nella location più green della Capitale.

Un fine settimana interamente dedicato all'azienda agricola di Serra Madre che, per l'occasione si trasforma in uno spazio dedicato agli appassionati dei prodotti artigianali made in italy e delle produzione agricole del nostro territorio.

Tante le proposte dei Food Trucks e poi birra artigianale, gelato, aperitivi e leccornie tutte da assaggiare. E, sabato 16, alle 18,30, in programma il concerto di musica live con Valeria Rinaldi Swing Quartet

In occasione del Country Fest a Serra Madre sarà possibile, inoltre, praticare Yoga e sarà presente uno spazio per i bambini con intrattenimento e laboratori. Per l’occasione il market a km 0 di Serra Madre sarà aperto fino alle 21.00

Entrata libera con ampio parcheggio

Per maggiori informazioni su Country Fest: https://www.facebook.com/events/523682461750564/