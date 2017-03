Counterfeit in concerto a Roma

Counterfeit è il progetto guidato dal talentuoso Jamie Campbell Bower il cui successo, anno dopo anno, sta crescendo in maniera esponenziale. Senza un contratto discografico in mano e solo con un video su YouTube, COUNTERFEIT hanno girato in lungo e in largo l’Europa (ed il mondo). I loro live sono irresistibili: urgente carica rock che viene liberata in breve tempo. Sudore, stage diving e tanto divertimento. In Italia, tutte le volte, è subito “sold out”. E’ con piacere che annunciamo il gradito ritorno della band inglese, nel nostro paese, per ben quattro date il prossimo aprile.