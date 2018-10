L’Università di Roma TRE, in collaborazione con il Comune di Rocca di Cave e il Gruppo Astrofili CDS-Hipparcos, organizza sabato 6 ottobre la serata osservativa ‘Costellazioni d'autunno: il cielo del Perseo’. L’attività si svolgerà presso la stazione osservativa del Museo Geopaleontologico "Ardito Desio" di Rocca di Cave (RM).



Il programma prevede una breve conferenza introduttiva seguita dall'osservazione del cielo autunnale e delle principali costellazioni visibili, sotto la guida di un esperto. La serata proseguirà con la suggestiva osservazione al telescopio dei principali oggetti celesti.





PROGRAMMA DELL'EVENTO:



Ore 20.00:

SERATA OSSERVATIVA.

Non è richiesta la prenotazione. In caso di cielo coperto la serata si svolgerà all'interno del planetario, con un cielo virtuale e proiezioni suggestive.



COSTI: 6€ (i bambini fino a 7 anni entrano gratis).



APPUNTAMENTO: davanti all'ingresso del Museo, piazza della Torre 11, Rocca di Cave (RM), per le ORE 20:00. La serata terminerà per le ORE 22:30 circa.



Le serate si svolgono a 1000 metri di quota, pertanto SI CONSIGLIA UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO ALL’ALTA QUOTA.



IN CASO DI MALTEMPO LA SERATA VERRÀ RIMANDATA. In questo caso riceverete un avviso entro le 24 ore precedenti via newsletter (se iscritti) e presso la pagina facebook del museo https://www.facebook.com/MuseoRoccadiCave/. In caso di dubbi potete contattare lo staff del Museo attraverso la mail o il numero forniti.



Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!



Segreteria museo: 3299864826

Pagina facebook: https://www.facebook.com/MuseoRoccadiCave/

Email: museo.roccadicave@uniroma3.it

Web: http://host.uniroma3.it/musei/arditodesio/museo/