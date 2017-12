Cosmo Festival un Capodanno fra minimal e tecno

Dopo lo straordinario successo del Capodanno scorso in capitale, torna a gran voce anche quest’anno l’evento techno per eccellenza che tutti gli appassionati del genere stanno aspettando con grande ansia :

il Capodanno Cosmo Festival NYE 2018. Parliamo di un evento che non ha eguali, e che ha emozionato e coinvolto già un anno fa il popolo capitolino e che certamente quest’anno non sarà da meno.



Anche quest’anno la nostra splendida capitale attirerà a sé artisti di grande fama internazionale, esperti di techno e grandi nomi di fama internazionale, per festeggiare assieme al pubblico l’arrivo del nuovo anno; il risultato che ne conseguirà sarà unico nel suo genere, un evento creativo e ricco di stimoli super interessanti in cui la parola “convenzionalità” non avrà alcuna voce in capitolo.

Veniamo a qualche informazione più dettagliata sullo svolgimento dell’evento techno Cosmo Festival NYE.



Lo spettacolo come già accennato avrà sede a Roma e più nello specifico in zona EUR. Le location coinvolte attivamente nell’evento sono ben quattro: Salone delle fontane; Spazio900; Room26; Plusroom . Si tratta di quattro tra i più esclusivi club della nostra capitale, noti per la grande modernità che li caratterizza e contraddistingue da sempre e per la grande efficienza del servizio offerto al pubblico.



Gli artisti coinvolti sono ben venti, tra i quali volti molto noti nel panorama internazionale elettronico e techno, che di certo gli appassionati di suddetti generi conosceranno e stimeranno già da diversi anni, tra questi citiamo: Sam Paganini, dj e producer di Treviso; Peggy Gou, giovanissima artista dedita alla dance elettronica proveniente dalla lontana Corea del sud; Nastia dj ucraina che cavalca da anni la scena techno internazionale; Markantonio, un napoletano doc, dapprima dj ed ora un vero e proprio maestro del panorama elettronico; Marco Faraone, giovane ma già rinomato come dj nonché come produttore; Loco Dice, dj e musicista tedesco, tra i veterani del techno è uno dei più apprezzati e stimati; Len Faki, basta citarlo, il suo nome e la sua fama lo precedono, si è guadagnato l’appellativo di vero e proprio “Big” della scena techno internazionale: Chris Liebing, altro famoso pioniere del techno tedesco e non solo; Ilario Alicante, uno dei volti italiani più conosciuti al mondo come dj. Come funziona l’evento? Nulla di più semplice.



Il Cosmo Festival NYE si svolgerà innanzitutto nelle quattro location sopra citate con 15 ore non stop di musica con ben 20 artisti internazionali, i biglietti sono acquistabili online ed è inoltre possibile anche prenotare il proprio tavolo o scegliere il privè per poter godere della musica e dello spettacolo a pochi passi dalla consolle, altra informazione di grande rilevanza e che fa sicuramente la differenza è che con l’acquisto di un solo biglietto si può avere accesso a tutte e quattro le location dell’evento, in poche parole paghi uno, ma vivi l’esperienza di ben quattro eventi in una sola serata, quella che sarà in assoluto la notte più bella da ricordare per tutto il corso dell’anno nuovo! Che altro aggiungere? Anche quest’anno il Cosmo Festival NYE sembra promettere una notte da sogno!