Cosmo raddoppia: due concerti a Roma

Sono passati quasi 3 anni da quel 23 maggio 2014 in cui Cosmo faceva il suo debutto a Spring Attitude Festival. In questi 3 anni è successo di tutto, incluso un tour trionfale che lo ha visto macinare chilometri e sold out per l'intera penisola. C'è tempo però ancora per l' ultima festa prima dei saluti finali. Martedì 21 e mercoledì 22 febbraio Spring Attitude Festival in collaborazione con Manifesto e MONK Roma presenta: Cosmo live

Apertura ore 20.00

COSMO live ore 22.00

INGRESSO

con Tessera Arci + Contributo all'Attività: ● 12€ + d.p.

MONK - Circolo Arci

Via Giuseppe Mirri, 35 ROMA

www.monkroma.club