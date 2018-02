Così è (se vi pare) al Teatro Anfitrione

AUTORE: LUIGI PIRANDELLO

COMPAGNIA: COMPAGNIA DEL DELFINO

REGIA: GIULIANO BARAGLI

TEATRO: TEATRO ANFITRIONE – Via di San Saba 24 - Roma

DATA INIZIO: 14 MARZO 2018

DATA FINE: 25 MARZO 2018

ORARI: DAL MARTEDÌ AL SABATO ORE 21 - DOMENICA ORE 18

PREZZO BIGLIETTO: DAL MARTEDÌ AL GIOVEDÌ 12 EURO - DAL VENERDÌ ALLA DOMENICA 15 EURO.

La prenotazione non dà diritto alla scelta del posto è può essere effettuata attraverso le seguenti modalità:

• inviando una mail a: spettacolo@compagniadeldelfino.it

• inviando un sms (anche whatsapp) al numero 3893114011.

• compilando il modulo presente su www.compagniadeldelfino.it

SINOSSI:

La Verità non esiste: questo sembra essere il vero messaggio che Pirandello vuole trasmetterci, benché, come è naturale, non lo dichiari apertamente . Egli mette in scena il dramma della vita e dell’uomo in tutta la sua infinita complessità, ma lascia che sia lo spettatore a cogliere da solo quale sia il significato (o la mancanza di significato?) di ciò che vede.

CAST ARTISTICO: Maria Stella Anaclerio, Mario Anaclerio, Lucy Catalano, Vincenzo Cicero, Arianna Ferrucci, Serafino Filoni, Bruno Giordano, Fortunata Isopi, Federico Laganà, Rita Marchionne, Antonio M. Monaco, Silvia Tagliatti, Manuela Vacca, Fiammetta Veneziano.

CAST TECNICO: Aiuto Regia: Lucy Catalano, Musiche: Adriano Piva, Scenografie: Gabrio Bianchini, Scenografie: Riccardo Compagnucci, Luci: Fabio Volpi, Audio: Riccardo Compagnucci, Segretaria di Produzione: Mariangela Ghiani, Costumi: Sartoria “Il Mondo su Misura”, Direzione di Scena: Stella Monaco, Grafica: AMM Produzioni Digitali.