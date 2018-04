Cosa FAI oggi - San Gregorio al Celio

Alle pendici del colle Celio, percorrendo in parte la scalinata della Basilica di S. Gregorio, ci si ritrova ad ammirare un monumentale complesso architettonico. Su un piccolo porticato si affacciano gli ingressi di tre gioielli secenteschi: gli oratori dedicati a S. Barbara, S. Andrea e S. Silvia. Ma sono i livelli sottostanti ai tre Oratori che svelano importanti testimonianze di età romana: ben nascosti agli occhi dei visitatori troviamo gli ingressi di alcune “tabernae”.

Un piano terreno e un piano ammezzato di una casa romanali caratterizzano come ambienti di lavoro, rivendita e abitazione, all’interno di una intera “insula” abitativa di cui costituivano la parte più commerciale.

Infine un altro tesoro "nascosto" dalla struttura dei tre oratori: una grande aula absidata che, identificata come “Biblioteca di Agapito”, era andata nel corso del V secolo ad occupare una parte della stessa “insula” di età imperiale.

Corsie preferenziali per Iscritti FAI. Apertura dalle ore 10 alle ore 18 in Piazza San Gregorio al Celio, 1. L’ultimo gruppo di 25 persone entra alle 17.