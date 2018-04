Cosa FAI oggi? Le pendici del Celio

LE PENDICI DEL CELIO

Roma eterna tra Guido Reni e tabernae romane

Sabato 21 Aprile 2018 dalle 10 alle 18,

piazza San Gregorio in Celio 1 - Roma



Apertura straordinaria per il FAI.

Ingresso e visita gratuiti a cura dei volontari



Sabato 21 aprile , la Delegazione FAI di Roma, invita a partecipare alle speciali visite al Colle Celio: dalle ore 10.00 alle 18.00 sarà possibile scoprire storia, luoghi e aneddoti di questo straordinario angolo della Capitale.



Il percorso partirà alle pendici del colle Celio, percorrendo in parte la scalinata della Basilica di S. Gregorio e volgendo lo sguardo a sinistra, ci si ritrova ad ammirare un monumentale complesso architettonico, tanto gradevole che il monaco Mini, in un suo scritto del XVII secolo, lo definì “…il bel teatro armonico…”.

Sotto un piccolo porticato si affacciano gli ingressi di tre gioielli seicenteschi: gli oratori dedicati a S. Barbara, S. Andrea e S. Silvia.

Quest’ultimo, fatto edificare in onore di Silvia, madre di S. Gregorio, chiude la quinta scenografica verso il lato destro. L’affresco absidale al suo interno, un coro di angeli opera di Guido Reni, ha una particolarità: i dettagli dimostrano le profonde conoscenze musicali dell’artista.

Nell’oratorio centrale, dedicato a Sant’Andrea, ritroviamo la pittura di Guido Reni: un affresco che raffigura “S. Andrea condotto al martirio” denso di simbolismi teologici e filosofici. Il ciclo di affreschi dell’oratorio di S. Barbara, eseguiti da Antonio Viviani tra il 1603 e il 1604, richiama il tema della mensa dei poveri. Il luogo infatti, il triclinium pauperum, conserva ancora una grande tavola marmorea intorno alla quale, secondo la tradizione, sedevano 12 poveri, giornalmente rifocillati. Era considerato ambiente sacro, meta del pellegrinaggio dei fedeli.



I livelli sottostanti ai tre Oratori sono molto suggestivi perché svelano importanti testimonianze di età romana: nascosti agli occhi dei visitatori troviamo gli ingressi di alcune “tabernae”. Si tratta di ambienti di lavoro, rivendita e abitazione collocati su un piano terreno e un piano ammezzato che facevano parte di un’unica “insula”.



C’è infine un altro tesoro “invisibile” sotto la struttura dei tre oratori: una grande aula absidata, la “Biblioteca di Agapito”, che nel corso del V secolo era andata a occupare una parte dell’ “insula” di età imperiale.



Corsie preferenziali per Iscritti FAI. Apertura dalle ore 10 alle ore 18 in Piazza San Gregorio al Celio, 1. L’ultimo gruppo di 25 persone entra alle 17.



PER INFORMAZIONI

Delegazione FAI di Roma – Piazza Enciclopedia Italiana, 50 – 00186 Roma

Tel.06.6879376 – Fax.06.6879149 – E-mail roma@delegazionefai.fondoambiente.it