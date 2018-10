"Cosa Fai a Capodanno": in esclusiva per RomaToday il trailer del film

La black comedy corale, la cui uscita è prevista per il 15 novembre ha come punti di forza sia il cast d' eccellenza che Filippo Bologna come regista, di cui ricordiamo il grande successo come uno degli sceneggiatori di Perfetti Sconosciuti.

Il film con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Isabella Ferrari, Vittoria Puccini, Riccardo Scamarcio e Valentina Lodovini è ambientato in uno chalet di montagna, aspettando il Capodanno.

Trama: 31 dicembre, strade di montagna e boschi innevati. Mentre la radio annuncia una tempesta solare, il furgone di una ditta di catering carico di aragoste, ostriche e champagne cerca di raggiungere uno sperduto chalet di montagna, dove i padroni di casa hanno deciso di salutare l’arrivo del nuovo anno con una serata tra scambisti. Gli invitati, tutti estranei tra loro sono Marina (Valentina Lodovini) e Valerio (Riccardo Scamarcio), una coppia di sposi come tante in cerca di emozioni (forti), Romano (Alessandro Haber), maturo e carismatico politico in sedia a rotelle accompagnato dall’enigmatica Nancy (Vittoria Puccini). Infine, Domitilla (Isabella Ferrari) femme fatale e signora dell’alta borghesia con quello che all’apparenza sembra essere il suo toy-boy (Ludovico Succio). Ad accogliere gli ospiti, i misteriosi Mirko (Luca Argentero) e Iole (Ilenia Pastorelli). Mentre le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso la mezzanotte, le coppie fanno conoscenza e l’atmosfera si scalda. Riusciranno a soddisfare la loro voglia di trasgressione o gli equivoci, le bugie e i sotterfugi trasformeranno la serata in una definitiva resa dei conti?

Il film è distribuito dalla VISION DISTRIBUTION.

IL TRAILER DEL FILM