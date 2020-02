COSA È SUCCESSO? AL TEATRO DEGLI EROI TORNA LA COMICITÀ CON LA NUOVA COMMEDIA DI MARCO&MATTIA.

Con l’amichevole partecipazione di Gegia, in scena da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo.



Va in scena la prima commedia di Marco&Mattia, duo comico romano che ha lavorato su Comedy Central al fianco di Antonio Giuliani e che tra format tv e palcoscenici nazionali approda finalmente in teatro con un lavoro tutto suo. Una storia apparentemente leggera e spensierata che tra risate e colpi di scena saprà emozionarvi e farvi riflettere sul concetto stesso di “successo”. Lo straordinario debutto della Compagnia dell’Arancia, l’amichevole partecipazione di Gegia Antonaci, la strampalata comicità di Marco&Mattia e la magistrale regia di Pier Luigi Nicoletti per una commedia che vi terrà incollati alle poltrone fino alla fine con una domanda fissa: Cosa è Successo?



INFO BIGLIETTI

Posto unico: 15€

Acquisto in biglietteria o preordine gratuito online: bit.ly/2RKXOgK



Teatro degli Eroi

Via Girolamo Savonarola 36/m - 00195 Roma

www.teatrodeglieroi.it

Gallery