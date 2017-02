L' asscoiazione culturale Il Miglio Aureo, apre la stagione delle escursioni guidate, aperte ed accessibili a tutti, grandi, piccoli, famiglie, coppie, gruppi di amici, gruppi di viaggiatori ed in generale a chiunque voglia divertirsi sanamente, mangiando, viaggiando e voglia scoprire Roma e l' Italia in generale... Domenica 26 marzo, in occasione dell' accesso gratuito ai siti Colosseo, Foro Romano, Mercati di Traiano, il Miglio Aureo, vi invita a partecipare all' iniziativa " COS' ERA IL MIGLIO AUREO" e' un iniziativa del presidente Maurizio Stornelli, volta a valorizzare il territorio, coinvolgere il piu possibile il pubblico affinche' si apprezzi il valore del lascito di quella che fu una grande civilta', gli Antichi Romani. Appuntamento di fronte al Palazzo Senatorio, domenica 26 Marzo alle ore 10:00 con Angela ( italiano, spagnolo, inglese), tel. 3289594839 ( per le prenotazioni, chiamare dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) quota associativa euro 12 che includera la guida e un sacchetto del viaggiatore ( bibita, piccolo snack e panino)