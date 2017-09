Corviale Urban Lab: musica, spettacoli e passeggiate nel Serpentone

A quattro anni di distanza dalla chiusura del suo primo ciclo torna Corviale Urban Lab per la sua sesta edizione presso la Galleria Il Mitreo ai piedi del “serpentone” di Corviale.

Corviale Urban Lab

Anche quest’anno Corviale Urban LAB sarà uno spettacolo multiplo con decine di spettacoli e performance, mostre videomapping e street art. Il 21 e 22 settembre la Galleria Mitreo ospiterà i reading teatrali del poeta fenomeno del momento Gio Evan e Ivan Talarico, i concerti di Gianluca Secco, rivelazione del premio Tenco 2016, Leo Folgori, in coppia con il reading dello scrittore Luca Manoni, gli istrionici e irriverenti Slavi Bravissime Persone con un live speciale in attesa dell’uscita ad ottobre del loro album per Beta Produzioni.

Tra gli ospiti anche XHU, un progetto modulare di ricerca sonora e un laboratorio in cui sperimentare nuove soluzioni ritmiche e sonore, attraverso una lingua inedita, prima grafica e poi con il tempo diventata fonetica.

Musica e spettacoli a Corviale Urban Lab

Per la musica avremo ospiti anche Diana Winter con il suo grintoso rock e il Sogno della Crisalide, progetto noto per un brano dedicato a Stefano Cucchi. Il 21 settembre tra i protagonisti della serata i ragazzi della redazione del sito satirico Lercio.it mentre il 22 settembre torna a Corviale Urban LAB Andrea Rivera accompagnato da Patrizio Maria.

Walkabout nel Serpentone di Notte

Il 21 settembre alle ore 23.00 si terrà “walkabout nel Serpentone di Notte” un'esplorazione partecipata, con sistemi whisper-radio, del Serpentone di notte, per una conversazione nomade sul Corviale Urban Lab a cura Carlo Infante per Urban Experience.

Mostre a Corviale

Corviale sarà anche arte contemporanea con mostre e live painting di Alessio Fralleone, Cristiano Quagliozzi con un estemporanea live ispirata al primo disco di Gianluca Secco, MilaGno, Antonino Perrotta, video arte con Koreman e le Mostre letteraria di Gio Evan a cura di Moby dyck che realizzerà delle opere d’arte, su tela, carta, maglie, vestiti, utilizzando le composizioni del poeta contribuendo alla creazione della mostra letteraria che diventerà itinerante insieme agli spettacoli di Gio Evan in tutta Italia. Le opere realizzate dal vivo la sera stessa saranno certificate tramite il sistema MyTemplart.

L’evento rientra all’interno delle iniziative che precedono la BiennaleMArteLive prevista per dicembre all’interno della quale anche Corviale Urban LAB sarà protagonista con un nuovo evento sempre presso la Galleria Il Mitreo.