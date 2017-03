Corviale l'utopia di una città in un palazzo

Corviale è un "segno urbano" riconoscibile nel panorama romano. Molti ne hanno sentito parlare come "mostro urbanistico" ma non tanti sono andati a vedere coi propri occhi. Corviale rappresenta la realizzazione dell'utopia di Le Corbusier, "l'unità di abitazione" ma è un "manufatto" per dirla in termini architettonici, o è un quartiere? Prenotatevi alla passeggiata e ne parleremo. Contributo associativo euro 15 comprensivo di tessera annuale 2017. Significa che per i prossimi eventi il contributo richiesto è 10 euro. Inviamo sempre due/tre mail per ricordare gli appuntamenti pregando di avvisare per disdette. Non verrano più prese in considerazioni prenotazioni di persone che si prenotano, e poi non si presentano agli appuntamenti. Coltiviamo il rispetto per chi lavora e l'educazione, una mail per avvisare non costa nulla e consente a noi di organizzarci, restiamo umani! Appuntamento DI FRONTE alla biblioteca "Renato Nicolini" in via Mazzacurati. DI FRONTE SIGNIFICA NON DENTRO LA BIBLIOTECA (lo scriviamo perché capita sempre che qualcuno aspetti dentro...). PER PRENOTARE SCRIVERE SOLO A iranaldi1973@gmail.com