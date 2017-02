Corviale: l'utopia della città in un palazzo

Corviale è un "segno urbano" riconoscibile nel panorama romano. Molti ne hanno sentito parlare come "mostro urbanistico" ma non tanti sono andati a vedere coi propri occhi. Corviale rappresenta la realizzazione dell'utopia di Le Corbusier, "l'unità di abitazione" ma è un "manufatto" per dirla in termini architettonici, o è un quartiere? E' forte infatti la contraddizione e la dicotomia che si delinea pensando a Corviale: è un luogo che fa parte dell'XI Municipio di Roma oppure un "oggetto" poggiato come un enorme elemento della Lego su una parte di quella che era la campagna romana pitturata da Ettore Roesel Franz nella metà dell'Ottocento? Ed è proprio vero che gli abitanti vivono come sconfitta l'isolamento e la ghettizzazione dell'abitare in un enorme palazzo, che pur nelle buone intenzioni dell'architetto Mario Fiorentino che ne è stato l'artefice, appare come un enorme Alcatraz? Prenotatevi alla passeggiata e ne parleremo. Contributo associativo euro 15 comprensivo di tessera annuale 2017. Significa che per i prossimi eventi il contributo richiesto è 10 euro. Inoltre l'associazione come potete vedere dallo "storico" degli eventi passati, organizza molti incontri a sottoscrizione. Inviamo sempre due/tre mail per ricordare gli appuntamenti pregando di avvisare per disdette. Non verrano più prese in considerazioni prenotazioni di persone che si prenotano, e poi non si presentano agli appuntamenti. Coltiviamo il rispetto per chi lavora e l'educazione, una mail per avvisare non costa nulla e consente a noi di organizzarci, restiamo umani! Appuntamento DI FRONTE alla biblioteca "Renato Nicolini" in via Mazzacurati.