Corviale: l'utopia della città in un palazzo

"È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio": con questa incursione urbana cercheremo di attraversare e quindi di andare oltre lo stereotipo del manufatto di Corviale che tende a sovrapporre la percezione di "brutto" estetico con quella di insicurezza e pericolosità. Corviale rappresenta la realizzazione dell'utopia di Le Corbusier, "l'unità di abitazione" ma è un "manufatto" per dirla in termini architettonici, o è un quartiere? Prenotatevi alla passeggiata e ne parleremo. Contributo associativo euro 15 comprensivo di tessera annuale 2017. Significa che per i prossimi eventi il contributo richiesto è 10 euro. Non verranno più prese in considerazioni prenotazioni di persone che si prenotano, e poi non si presentano agli appuntamenti. Coltiviamo il rispetto per chi lavora e l'educazione, una mail per avvisare non costa nulla e consente a noi di organizzarci, restiamo umani! (foto della nostra fotografa ufficiale delle incursioni urbane Maritza Bianchini). Appuntamento DI FRONTE alla biblioteca "Renato Nicolini".