Corto Mercato Festa di Carnevale

Il Csoa Corto Circuito vi invita ogni IV Domenica del Mese al CORTOMERCATO, per l'occasione festeggieremo insieme il Carnevale. L'idea alla base del Mercato è innanzitutto quella di poter garantire l'accesso ad un cibo sano ed a prezzi contenuti rispetto alla grande distribuzione, anche rispetto a quella che si definisce Biologica, dove spesso si paga un prezzo alto per prodotti industriali di scarsa qualità che però espongono il marchio Bio. Il Mercato accoglie produttori che si identificano in piccoli agricoltori, allevatori e trasformatori che lavorano coltivando o elaborando prodotti ottenuti con metodi non nocivi per l'uomo e per l'ambiente e rispettosi degli animali. Per quanto riguarda l'artigianato si predilige il riciclo e il riuso creativo rispetto a coloro che acquistano tutto il materiale per poi assemblarlo. Il risultato è un prodotto frutto di un lavoro manuale creativo e non seriale. DOMENICA 26 FEBBRAIO PROGRAMMA DELLA GIORNATA: ore 09:00 Apertura del CORTOMERCATO ore 10:00 / 13:00 Spazio Bimbi con giochi e laboratori creativi per tutte le età, a cura di Claudia la Racconta Storie Itinerante ore 12:30 Sfilata di quartiere, festeggia il carnevale al Lamaro ore 13:00 Pranzo all'Osteria Popolare del Corto Circuito a sostegno della Ricostruzione Durante la giornata castagnole per tutte e tutti