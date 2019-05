Cortili aperti 2019, giornate nazionali dell'Associazione Dimore Storiche Italiane

La Sezione Lazio dell’A.D.S.I (Associazione Dimore Storiche d'Italia), dal 1996, organizza l’evento dei “Cortili Aperti”, un appuntamento annuale per visitare i più importanti cortili dei palazzi storici romani.

La visita di questi luoghi, non fruibili usualmente dal pubblico, è un’occasione per ammirarne lo splendore delle architetture e studiarne da vicino le tracce del passato, per meglio comprendere come l’attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga un patrimonio che è una vera ricchezza per la collettività. Solo attraverso una costante manutenzione, ed una cura attuata con costante dedizione, è stato possibile preservare queste testimonianze della nostra cultura.

I cortili aperti (eccezionalmente) a Roma

- Palazzo Avila (via del Governo Vecchio, 14)

cortile aperto sabato ore 10:00/19:00

- Palazzo Berardi Guglielmi (via del Gesù, 62)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo Boncompagni Cerasi (via del Babuino, 51)

cortile aperto sabato ore 10:00/19:00

- Palazzo Caetani (Via delle Botteghe Oscure, 32)

cortile aperto sabato 10:00/18:00

- Palazzo Capponi Antonelli (via Monserrato, 34)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo Cenci (piazza de’ Cenci, 56)

cortile aperto sabato ore 11:00/19:00

- Palazzo Cisterna (via Giulia, 163)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo d’Aste (via Monserrato, 149)

cortile aperto sabato ore 10:00/19:00

- Palazzo del Drago (via dei Coronari, 44)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo del Gallo (piazza Farnese, 44)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo della Valle e visaita sala Serpieri (Corso Vittorio Emanuele II, 101)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo Gomez Silj (via della Croce, 78/A)

cortile aperto sabato ore 10:00/19:00

- Palazzo Grazioli (via del Plebiscito, 102)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo Malvezzi Campeggi (via del Consolato, 6)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo Massimo Lancellotti (piazza Navona, 114)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo Montoro (via di Montoro, 8)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo Odescalchi (piazza Santi Apostoli, 80)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo Pamphilj (piazza Navona, 14)

cortile aperto sabato ore 11:00-16:00

- Palazzo Pasolini dall’Onda (piazza Cairoli, 6)

cortile aperto sabato domenica 10:00/19:00

- Convento Pio Sodalizio dei Piceni (piazza San Salvatore in Lauro, 15)

cortile aperto sabato 10:00/19:00 e domenica 10:00-12:00

- Palazzo Sacchetti (via Giulia, 66)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

Scuderie e Palazzo Ruspoli (Via Fontanella Borghese, 56/B)

sabato e domenica 11:00-18:00

- Palazzo Sforza Cesarini (corso Vittorio Emanuele II, 284)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo Sterbini (via del Banco di Santo Spirito, 30)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/19:00

- Palazzo Taverna (via di Monte Giordano, 36)

cortile aperto sabato e domenica ore 10:00/17:00

- Palazzo Torlonia (via Bocca di Leone, 78)

cortile aperto sabato e domenica 10:00/19:00