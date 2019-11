Seconda edizione del Corso Professionale per Sommelier con Luciano Mallozzi

Saranno di nuovo Romina Riolli, Edoardo Datti, Arianna Brocchetti e Luciano Mallozzi, l’esuberante sommelier della Prova del Cuoco, a guidare la delegazione di Valmontone della Fondazione Italia Sommelier.

Tutti i giovedì, dal 12 Novembre 2019 dalle 20,00 alle 22,30 nella nostra sede, l’HOTEL ROMA TOR VERGATA – Via Vico Vigano’ 24 a Roma, partirà infatti la terza edizione del Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier sotto la loro guida.

Grazie al percorso intrapreso sotto l’egida della Fondazione Italiana Sommelier, grazie alla collaborazione con le Istituzioni e grazie al lavoro di tutto il nostro Gruppo siamo orgogliosi di annunciare che il Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier anche quest’anno sarà accessibile ad un prezzo straordinario!

52 (Cinquantadue!) incontri, materiale didattico di 7 Testi e 3 Quaderni, 6 Bicchieri Riedel, una cantina in degustazione di oltre 144 Vini tra i più grandi del mondo: da Gaja a Sassicaia, Champagne e grandi Franciacorta...

Due cene, una con una cantina di 33 vini, una Gita e colazione in Azienda.

Martedì 12 Novembre 2019 dalle 20,00 apriremo a tutti le porte del mondo del vino! Ci sono ancora pochi posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni contattaci via mail a fondazionesommmelier.torvergata@acvo.it oppure al numero 39228497771 oppure al 349 226991