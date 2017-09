I corsi del Gambero Rosso, per trasformare la passione per la cucina in un lavoro

Da trent’anni il Gambero Rosso, oltre a pubblicare guide sui migliori ristoranti, pasticcerie, pizzerie, bar e cantine italiani, promuove nel mondo le eccellenze del Made in Italy e organizza eventi e corsi di formazione a tutti i livelli.

A Roma, nella rinnovata Città del gusto di via Ottavio Gasparri, la Food & Wine Academy propone un’offerta completa in grado di coinvolgere tutti: dai futuri professionisti ed esperti in ambito enogastronomico a chi semplicemente ama trattarsi bene cucinando o ricercando nuovi sapori ed esperienze.

Giunto alla 66° edizione, Professione Chef si basa su un metodo fortemente pratico, in grado di fornire le nozioni e gli strumenti necessari all’inserimento del frequentante in una brigata di cucina, permettendogli inoltre di operare in tutti i settori della ristorazione (gourmet, collettiva, turistica, a domicilio, catering & banqueting...). La prossima edizione partirà il 25 settembre e prevede tre mesi di lezioni full time, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 16.30 (il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 11.30 è previsto il corso di Inglese per l’Enogastronomia).

Professione Pasticcere è invece alla sua 24° edizione ed è un corso che permette ai frequentanti di assimilare tutte le nozioni connesse alle tematiche fondamentali del settore: dalle basi ai lieviti, dai dolci al piatto ai gelati. Il corpo docente è infatti formato da chef patisserie, mastri gelatieri, cioccolatai, professionisti e personaggi di spicco del mondo della pasticceria. La prossima edizione partirà il 25 settembre 2017 e prevede due mesi di lezioni full time, dal lunedì al mercoledì, dalle 9.30 alle 16.30 (il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 11.30 è previsto il corso di Inglese per l’Enogastronomia).

Si tratta di un corsi di cucina innovativi, ideati e realizzati per rispondere con efficacia alle richieste del mondo del lavoro e si distinguono dal resto dell’offerta presente sul mercato grazie a una serie di caratteristiche uniche, che hanno permesso alla quasi totalità dei frequentanti delle passate edizioni di trovare impiego in attività e imprese di successo del network Gambero Rosso.

Per avere ulteriori informazioni in merito ai contenuti e alle iscrizioni basta andare sul sito del Gambero Rosso oppure rivolgersi alla segreteria delle scuole della Città del gusto di Roma chiamando il numero 06 55 112 211 (lun-ven h 09.00 - 20.00) o scrivere un’email all’indirizzo scuole.roma@cittadelgusto.it