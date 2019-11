Corriamo per l'autismo, la settima edizione della corsa solidale a Villa Ada

Torna, domenica 1 dicembre, "Corriamo per l'Autismo", la corsa organizzata da Divento grande Onlus che si svolge a Villa Ada.

Un evento sportivo e solidale, una gara podistica di 8 km all'interno della nota villa di Roma e, parallelamente, una corsa non competitiva di 4 km per chi vuole correre o passeggiare tranquillamente.

Corriamo per l'autismo, come partecipare

Corriamo per l'autismo punta a far vivere una mattinata all'insegna dello sport, dell'allegria e della solidarietà. Il contributo previsto per a partecipazione, pari a 10 euro con maglietta tecnica, sarà interamente destinato a finanziare le attività di Divento Grande Onlus, associazione gestita da genitori di ragazzi autistici che segue circa 200 utenti tra Roma e Lazio.

Appuntamento il 1 dicembre, alle ore 11, a Villa Ada. Per maggiori informazioni e per iscriversi a "Corriamo per l'autismo", scrivere a runyoursport@gmail.com o visitare il sito www.diventogrande.org/