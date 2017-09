Nuovo appuntamento del Festival ArteScienza, la rassegna internazionale dell’Estate Romana dedicata all’arte, scienza e cultura contemporanea quest’anno dal titolo “Inventare il futuro”.

Corpus 2.0 al Teatro Vascello

Al Teatro Vascello venerdì 15 settembre (ore 21, repliche il 16 ore 21 e il 17 ore 18; via Giacinto Carini 78) in scena la prima assoluta di Corpus 2.0, una ricerca sul corpo come mezzo espressivo fra musica, danza e tecnologie che vede rinnovata la collaborazione ormai consolidata fra la compagnia di danza Excursus con la musica di Michelangelo Lupone, le coreografie e la regia di Ricky Bonavita (direttore artistico insieme a Theodor Rawyler di Excursus), e la scenografia interattiva dell’artista Licia Galizia.

“Corpus 2.0 – raccontano gli artisti - è una libera indagine sul corpo come mezzo espressivo, decontestualizzato da una specifica narrazione, e inserito in un contesto intermediale, ma sempre dispensatore di moti interiori, di azioni e reazioni, creatore di suggestioni fisiche”. Il processo creativo in simbiosi tra la coreografia musica e tecnologie elettroniche consente un'indagine sull'interazione fra la tridimensionalità del corpo fisico iscritto nel continuum spaziotemporale della scena dinamica disegnata dall'artista Licia Galizia e le suggestioni sonore della musica, immateriali per loro natura, enfatizzandone le possibilità espressive in un contesto astratto, e proprio per questo surreale e onirico.