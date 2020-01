Corpo Felice, presentazione del libro di Dacia Maraini

Corpo felice

Presentazione del libro

1 febbraio 2020

ore 17.30

Villa d’Este



L'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este – Villae ospita il giorno 1 febbraio alle ore 17.30, nella prestigiosa cornice della Sala del Trono di Villa d’Este, la presentazione del libro di Dacia Maraini, Corpo felice. Storia di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va, alla presenza dell’Autrice. L’evento è organizzato da Il Laboratorio del Possibile, associazione che opera sul territorio per contrastare la violenza di genere.

L'intento della manifestazione è quello di portare alla luce, attraverso la cultura, immagini e storie di donne contemporanee e di far emergere temi importanti, quali la maternità, la rivoluzione del linguaggio, il ruolo della donna nella società e la sua emancipazione. La presentazione, che prevede anche un momento di dibattito e di scambio diretto, è curata da Daniela Di Camillo, Consigliera del Sindaco di Tivoli alle politiche comunali per il contrasto alla violenza e alla discriminazione.

L’evento è significativo di una profonda collaborazione instaurata con la comunità locale e prelude ad una serie di manifestazioni organizzate dall’ Istituto con il coinvolgimento di varie associazioni e istituzioni, in risposta ad istanze espresse dal territorio.

“Il nostro Istituto – dichiara il direttore Andrea Bruciati – con questo appuntamento coglie l’occasione per sensibilizzare il proprio pubblico su temi di rilevante impatto sociale, quali la discriminazione e il sessismo. Le Villae sono un organismo articolato, un laboratorio aperto alle necessità della comunità e alle proposte del mondo scientifico e culturale.”



Ingresso libero sino ad esaurimento posti

È gradita la prenotazione:

illaboratoriodelpossibile@gmail.com