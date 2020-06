Venerdì 19 giugno presso il Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco Regionale dei Castelli Romani – si terrà l’AstroIncontro “Corpi minori del Sistema Solare” a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata da 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



L’evento, articolato in due turni (20:15 e 21:30), permetterà ad adulti e bambini di immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia e di vivere un’intera serata all’insegna della scoperta del cielo e dell’emozione.



Ad aprire l’evento sarà una conferenza di taglio divulgativo sui corpi minori del Sistema Solare. Al termine della conferenza il pubblico potrà osservare al telescopio tutti gli oggetti celesti visibili, sotto la guida degli esperti operatori dell’ATA, e visitare la cupola astronomica che ospita il telescopio della ricerca a controllo remoto.



Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro le ore 12:00 di venerdì compilando il modulo disponibile ai seguenti link:

- turno delle 20:15 - https://lnx.ataonweb.it/wp/events/corpi-minori-del-sistema-solare-2/

- turno delle 21:30 - https://lnx.ataonweb.it/wp/events/corpi-minori-del-sistema-solare-ore-2130/



L’attività (sempre confermata anche in caso di maltempo) prevede i seguenti contributi da pagare tramite il Sistema sicuro PayPal:

- 8 euro;

- ridotto a 4 euro per bambini da 6 a 12 anni;

- Gratuito per Soci ATA, bambini sotto i 6 anni e cittadini di Rocca di Papa