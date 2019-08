Corpi in concerto

Il connubio tra musica e danza in una fresca serata di musica dal vivo di Gianluca Persichetti e Stefano Rossini, chitarra e percussioni sapientemente suonate a creare atmosfere e suggestioni musicali che i performers di E.sperimenti Dance Company renderanno vive e vitali nei corpi in movimento. Una serata esperienziale coinvolgente ed unica, grazie anche alla voce di Eleonora Betti ed alla collaborazione con la Scuola Romana di Musica.



con Gianluca Persichetti, Stefano Rossini ed Eleonora Betti

con la partecipazione di E.sperimenti Dance Company (Daniele Toti e Alessandro Pustizzi)

in collaborazione con Accademia Romana Di Musica

direttrice artistica Patrizia Salvatori (il GDO)



Giardini della Filarmonica

Via Flaminia 118, Roma

Mercoledì 28 Agosto 2019

ore 21:30

15€ intero, 13 € ridotto



info e prenotazioni:

3491945453 - 064070056

promozione@filarmonica.org

promozione.ilgdo@gmail.com

www.teatro91.com