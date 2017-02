Coriandoli - spettacolo di Carnevale al Teatro Furio Camillo

"CORIANDOLI!" Testo e regia di: Anatasia Astolfi Con: Anastasia Astolfi e Paolo Ricci Compagnia TeAtRo In MoViMeNtO C'era una volta una soffitta errante, che si spostava ogni notte su un tetto diverso di chissà quale città paese o mondo. C'era una volta il Signor Baul, cercatore di oggetti e raccontatore di storie. E c'era una volta una bambina un po' scontenta, perché costretta a restare chiusa in casa per colpa di un brutto temporale, proprio il giorno di carnevale. Questi gli ingredienti di Coriandoli, spettacolo di maschere, storie e colori che inviterà i bambini ad esplorare un luogo fantastico dove si sono depositati frammenti di storie curiose, divertenti, inattese. Coriandoli è uno spettacolo teatrale strutturato in modo da mantenere viva l'attenzione dei bambini e al contempo creare un'aggregazione positiva in cui sentirsi "uniti insieme" di fronte ad una nuovo entusiasmante Carnevale. Per bambini dai 3 anni in su Lo spettacolo è inserito nella rassegna teatrale "Le Domeniche dei Bambini" che si terrà tutte le domeniche alle ore 11:00 al Teatro Furio Camillo. 19 Febbraio 2017, ore 11.00 Teatro Furio Camillo via Camilla, 44 - Roma biglietto: € 8,00 bambini - €10,00 adulti 0697616026 info@teatrofuriocamillo.it www.teatrofuriocamillo.it