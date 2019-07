Daniele Cordisco Trio & Benny Benack III a San Lorenzo

Altra grande serata in jazz all'Isola Passamonti in quel di San Lorenzo.

Il talentuoso chitarrista Daniele Cordisco, insieme al suo trio composto da Antonio Caps e Giovanni Campanella, ospita una star del panorama jazz internazionale: si tratta del trombettista e vocalist americano Benny Benack III.



Il repertorio di questa formazione verte principalmente su composizioni originali di Benack e Cordisco di stampo hard bop, senza escludere alcune composizioni di importanti autori ai quali Benny Benack ha reso un tributo componendone il testo.



Una collaborazione che prosegue con grande successo e con ottimo riscontro di pubblico: interplay, virtuosismi e raffinatezza per un sodalizio artistico ormai consolidato da anni.



Daniele Cordisco, nato a Campobasso, vanta un curriculum di collaborazioni con artisti internazionali del calibro di: Jeff Young, Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Max Ionata, Gary Smulyan, Godwin Louis, Gege’ Munari, Giorgio & Dario Rosciglione, Jimmy LaRocca, i fratelli Deidda, Gregory Hutchinson, Sarah McKenzie, Ronnie Cuber, Roberto Gatto, Donna McElroy, Roy Hargrove, Esperanza Spalding, Denise King, Stjepko Gut e altri. Ha registrato il suo primo album nel 2014 “This Could Be The Start” (Nuccia) ed nel 2019 "Only For The Moment" (Tosky Records). Attualmente insegna Chitarra Jazz presso il “Conservatorio di Musica G. Da Venosa” a Potenza e presso il Centro Ottava a Roma.



Benny Benack é un trombettista e cantante statunitense che negli ultimi tempi sta riscuotendo un incredibile successo internazionale per la sua notevole versatilità, ottima tecnica e padronanza del linguaggio jazz. Nel 2014 è stato semifinalista al prestigioso “Thelonious Monk International Competition” e Wynton Marsalis, in una recente intervista, lo ha indicato tra Ie nuove promesse del jazz internazionale.



Tra le sue innumerevoli collaborazioni c’é quella che lo ha portato al suo primo debutto per l’etichetta discografica “Blue Note Records” al fianco della pianista Chihiro Yamanaka. La sua vita è a New York dove si esibisce nei migliori club, tra cui: Blue Note, Iridium, Smoke, Lincoln Center Dizzy’s Club Coca Cola, Small’s, The Bar Next Door, Minton’s Harlem e di recente ha avuto anche l’opportunita’ di andare in tournee in Giappone, Russia e Ucraina.

Ha recentemente inciso il suo ultimo album che vede, tra le tante star, anche Christian McBride con il quale Benny lavora stabilmente a New York e nelle tournée mondiali della sua big band.



Daniele Cordisco - chitarra

Antonio Caps - organo hammond

Giovanni Campanella - batteria

special guest Benny Benack III - tromba e voce



INFO:

Ingresso libero, area food in loco.

+ 39 333 865 4933