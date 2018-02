Cor Veleno live al Forte Prenestino

Tecniche Perfette, il contest di freestyle rap piu seguito in Italia, approda al Forte Prenestino per la semifinale regionale della sua quindicesima edizione!

Ideata nel 2003 da Mastafive e DJ Double questa battle, che prende nome dall'omonimo pezzo dei GateKeepaz, ha visto nascere ed affermarsi durante gli scorsi 3 lustri mc del calibro di MondoMarcio, Clementino ed Ensi.

Dal suo il Forte è da sempre una fucina di produzioni musicali e controculturali. Album del calibro di “Dal Basso” di Lou X e Disastro, “Conflitto” degli Assalti Frontali e la storica cassetta “Daje Pure Te” del collettivo One Love Hi Powa, perla del periodo delle posse, ne sono fulgido esempio.

Serata imperdibile ed impreziosita, come vuole la tradizione del Tecniche Perfette, da un live di spessore che siamo certi sarà accolto con enorme calore dalla massive.

Sul palco della storica occupazione di centocelle il gradito ritorno dei COR VELENO per uno show speciale e che si vocifera come anticipatorio delle loro prossime uscite....



VENERDI 23 FEBBRAIO 2018

TECNICHE PERFETTE XV EDIZIONE

SEMIFINALE LAZIO



Host: MASTAFIVE

Ai Piatti: DJ DOUBLE S



Live On Stage:

------- COR VELENO ------



NO OMOFOBIA! NO SESSISMO!



C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino - Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

tram 5-19-14 - bus 542-544 - metro C: fermate Gardenie e Mirti



Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E’ un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un'organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un'etica condivisa. E' per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un'altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.