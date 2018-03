Coppia che Scoppia al Teatro Kopò

Divertente e paradossale, la vita di un marito e di una moglie che ripercorrono le tappe della loro vita di coppia. Quando lei, rassegnata, riusciva ormai a comunicare solo con il piede di lui; quando l’improvvisa condizione genitoriale li costringe a sopravvivere a notti insonni a causa del loro primo figlio; o quando giovani ventenni invitarono a cena, per errore, una coppia di amici da poco separati e il nuovo boyfriend di lei. Scoppierà la coppia o trionferà l’amore?



CAST



con Francesca Epifani e Andrea Trovato

Regia Simona Epifani



Venerdi e Sabato Ore 21:00

Domenica Ore 18:00



Info e prenotazioni

Via Vestricio Spurinna, 47/49

Tel 06 45650052

Whatsapp 373 8720558

Email botteghino@teatrokopo.it

Se acquisti su www.teatrokopo.it il biglietto ti costerà 11€ anziché 13€



https://teatrokopo.it/fuori-cartellone-2017-2018/326-coppia-che-scoppia-2018.html



Per tutti i possessori della Kopó Card, dalle 20 alle 20.45 una consumazione omaggio