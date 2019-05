"Coppia aperta, quasi spalancata" al Teatro due

Il 14 e 15 giugno alle ore 21:00 ed il 16 giugno alle ore 18:00, dopo il successo del debutto, tornerà in scena al Teatro Due di Roma (Vicolo dei due macelli 37), la brillante commedia COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA di Dario Fo e Franca Rame.



Un testo dalla forte comicità ed ironia che mette a nudo le dinamiche delle relazioni sentimentali in un contesto grottesco ma mai inverosimile.



Antonia, moglie e madre, è ormai all'ennesimo tentativo di suicidio a causa dell'infedeltà del marito.

Michele, affascinante intellettuale di sinistra, libertino e abile retorico, propone alla moglie la “coppia aperta” come soluzione ai problemi coniugali.

Dopo un iniziale rifiuto Antonia si convince a tentare. Ma cosa succede quando una donna abbandonata finisce di autocommiserarsi e si riscopre femmina? Cosa succede quando la coppia diventa “aperta” da entrambe le parti?

Un dipinto sempre attuale di incomunicabilità nel quale rancori e rivincite mettono in moto un carosello di eventi dai quali né uomo né donna usciranno a testa alta, vittime dei loro stessi desideri.



In scena Virginia Risso e Matteo Maria Dragoni che, attraverso un ritmo incalzante ed un umorismo travolgente, rapiranno il pubblico per l’intera durata di questo atto unico.



una produzione Teatro al Femminile

con Virginia Risso e Matteo Maria Dragoni



tecnico audio-luci Fabio Settimi

organizzatrice Caterina Guida

ufficio stampa Antonella De Tino e Marco Aquilanti



Costo del biglietto € 10,00

Omaggio stampa



Info e prenotazioni teatroalfemminile@gmail.com