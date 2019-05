Cool Trio in concerto al Charity Cafè

Giovedì 30 maggio 2019 prosegue la rassegna Jazz Voice del Charity Café che vede alternarsi sul palcoscenico del club di Via Panisperna le migliori voci del panorama romano ed italiano. Questa volta sarà il turno del Cool Trio, formazione composta da Antonella Aprea alla voce, Enrico Bracco alla chitarra e Stefano Nunzi al contrabbasso.



Un progetto in cui la voce è al servizio della canzone, della melodia e delle parole, senza fronzoli con un sound unico creato dall’incontro e dalla fusione di tre personalità molto differenti e molto conosciute nel jazz italiano.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Antonella Aprea: voce

Enrico Bracco: chitarra

Stefano Nunzi: contrabbasso