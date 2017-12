“Con gli occhi del reportage”. Conversazioni di fotografia con Antonio Faccilongo

Per l’ultimo appuntamento 2017 del ciclo “Conversazioni di fotografia”, incontri informali con autori ed esponenti del mondo della fotografia, WSP Photography ospita il fotografo Antonio Faccilongo.



Antonio Faccilongo è un fotografo documentarista italiano rappresentato da Getty Reportage. Dopo essersi laureato in scienze della comunicazione, e successivamente conseguito un master in fotogiornalismo, ha iniziato a lavorare come fotografo dello staff per il quotidiano italiano Il Messaggero. Da alcuni anni concentra la sua attenzione su Asia e Medio Oriente, principalmente in Israele e in Palestina, coprendo questioni sociali, politiche e culturali.



Documentando le conseguenze del conflitto israelo-palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ha cercato di svelare ed evidenziare le questioni umanitarie nascoste in uno dei conflitti più segnalati al mondo, perché troppo spesso viene mostrato solo come luogo di guerra e conflitto.



I suoi progetti a lungo termine sulle donne palestinesi e le loro famiglie, "Habibi" e "(Single) Women", hanno ricevuto numerosi premi tra cui Getty editorial grant, Best color documentary a Gomma Grant, 1 ° premio a LuganoPhotoDays, 1 ° premio in Umbria World Fest, 1 ° premio ai Kuala Lumpur Photo Awards, 2 ° premio al PhMuseum ed è stato finalista per il Visa D'or. Inoltre sono stati esposti a livello internazionale in numerosi eventi e festival come Les Rencontres d'Arles, la Biennale di Buenos Aires e la campagna mondiale #WomenMatter contro la violenza verso le donne di Dysturb.



I suoi lavori sono stati pubblicati in alcune delle più importanti pubblicazioni internazionali tra cui National Geographic USA, L'Espresso, Time, Stern, Der Spiegel, Le Monde, The New York Times, Geo, The Guardian, Daily Mail, Focus Magazin, Vice, Liberation, Die Zeit, Marie Claire, Internazionale, Wired, Vsd, Polka, Swide, Le Tube, Wirtschafts Woche, Taz Die, Days Japan, Tagesanzeiger, The Sun, Io Donna, Newsweek Japan, Tec Review, Panorama e molti altri.



“Conversazioni di fotografia” è un’idea dell’Associazione Culturale WSP Photography. Il ciclo di incontri prevede una serie di dibattiti con esponenti del mondo della fotografia, fotografi, docenti, esperti di fotografia ed artisti emergenti per parlare e discutere di fotografia con contributi audio, video e racconti di esperienze professionali e non solo. Scopo degli incontri è creare momenti di condivisione che, attraverso il racconto di esperienze e la visione di progetti, accrescano la cultura fotografica di ogni partecipante, fornendo spunti di riflessione, idee, nonché consigli pratici per tramutare passione in professione.



