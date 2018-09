ConVersando all'Auditorium Parco della Musica

Lo spettacolo, unico nel suo genere, fa tappa a Roma, all’Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio, l’11 o'obre 2018 alle ore 21.00.

Due professionisti si incontrano sul palco per unire musica e psicologia, concerto e teatro, emozioni e riflessioni, creando un’atmosfera che incanta e coinvolge il pubblico. Si tratta di un vero e proprio viaggio durante il quale vengono affrontati temi quali il valore dell’ascolto, l’importanza dell’errore, la consapevolezza dell’improvvisazione, l’amore come scelta condivisa, la forza della motivazione, la curiosità quale motore esistenziale e l’importanza dell’armonia.

In un continuo parallelo tra musica e vita. La destinazione? Ogni spettatore sente, percepisce e vive lo spettacolo, lasciandosi trasportare da emozioni e pensieri propri, arrivando così a una meta esclusiva.

Sul palco Andrea Manzoni, pianista e compositore e Andrea Sales, psicologo e psicoterapeuta: due amici uniti dall’amore per la vita, dalla curiosità per il confronto e dal valore della condivisione delle loro esperienze: elementi protagonisti di #ConVersando.

“Prendersi del tempo per ascoltare musica non è mai tempo buttato via. Qualunque cosa ti lasci sarà meravigliosamente più bella rispetto all’indifferenza” dice Andrea Manzoni.

“Viviamo in una società che consideriamo vuota e poi ci perdiamo le cose di valore; abbiamo sempre fame di emozioni e troppo spesso non le cerchiamo nei posti giusti " sostiene Andrea Sales.