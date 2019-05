Convergenze Expo 2019

Dal 28 al 30 giugno 2019, dopo il successo dello scorso anno, si terrà a Roma la seconda edizione di “Convergenze Expo”, nella suggestiva cornice della Ex Cartiera Latina, situata nel Parco dell’Appia Antica. Un tempo uno dei più grandi stabilimenti di produzione di carta del Centro Sud, la ex Cartiera Latina, è tra i pochi impianti industriali sopravvissuti nella capitale, una struttura unica nel suo genere ed eccezionale per la sua posizione.

La manifestazione nazionale, ideata e diretta da Monica Bisin, è dedicata all’incontro tra le Arti Visive e le varie espressioni artistiche che, al di là delle differenze di linguaggi e strumenti, trovano un terreno comune di incontro attraverso un processo di visione, contatto e contaminazione.

Scambio, sinergia, opportunità e formazione: queste le parole chiave che declinano la mission di “Convergenze”. La manifestazione sarà come lo scorso anno ad entrata gratuita, per lo spirito di condivisione che anima l’evento.

Patrocini e Partnership

Anche questo anno “Convergenze Expo” ha ottenuto la fiducia delle Amministrazioni pubbliche con illustri Patrocini: Il Parco dell’Appia Antica, la Regione Lazio, Roma Capitale: Municipio VIII. Importante è la partnership culturale della Fiaf, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. “Convergenze” ospiterà Mariano Fanini, Delegato Fiaf Regione Lazio che svolgerà per noi diverse attività, come per sugellare questa fondamentale collaborazione per noi.

Altra partnership di rilievo è quella con il Fotoamatore, un’azienda leader nel settore della vendita di materiale fotografico che vanta diversi punti vendita in tutta Italia. “Competenti per passione”:

in questa frase è racchiusa la filosofia dell’azienda, punto di riferimento per chi vive il video e la fotografia prima di tutto come una grande passione. “Il Fotoamatore” sarà presente all’interno dell’evento con un’interessante postazione interattiva.

Preziosa la rinnovata e consolidata collaborazione con l’azienda tedesca Saal Digital Partner ufficiale per la stampa fotografica dell’Expo. La qualità dei prodotti, la disponibilità e la serietà di un colosso della stampa online in tutta Europa, sono per noi garanzia di professionalità ed un valore aggiunto per l’evento.

Una nuova collaborazione è quella con la catena di negozi Bricoman: ingrosso e dettaglio di prodotti tecnici professionali di uso corrente, per la costruzione e ristrutturazione della casa e delle collettività. L'insegna nasce con il primo negozio nel 1999 in Francia e oggi è presente in 4 paesi (Francia, Spagna, Italia, Polonia) con più di 70 Negozi e oltre 6.000 collaboratori. In particolare Bricoman Italia nasce nell'ottobre 2008, con il primo negozio a Cagliari Elmas ed ora è presente con punti vendita su gran parte del territorio nazionale.

Ospiti: Godox, Fujifilm e Auriga

Eventi ed iniziative in programma

In Mostra

La manifestazione proporrà alcune grandi mostre, con le opere di più di 60 artisti:

-“Progetti personali”, una mostra dedicata interamente a 26 progetti di autori provenienti da tutta Italia. Tanti colori, tecniche, percezioni ed interpretazioni nonché discipline artistiche diverse: fotografie, dipinti, parole per un viaggio straordinario…

-Un progetto straordinario, specificatamente ideato per “Convergenze Expo” sarà “SPAZIO RIFLESSO” l’installazione, focus di tutta la manifestazione e sinossi visiva del progetto “Convergenze”, realizzata dalle incredibili abilità creative di Diego Labonia. Uno spazio che sfrutterà la luce solare con riflessi e scomposizioni dei fasci luminosi, per creare un ambiente artefatto e naturale allo stesso tempo.

-Tra le mostre in programma riproporremo l’esposizione sul “Ritratto psicologico”, che ha avuto un grande successo a marzo durante il Mese della Fotografia.

-La serie "Emozioni e Palcoscenico" è un estratto dall'attività trentennale di Fotografo di scena di Gianni Biccari, per scoprire volti famosi e meno famosi del teatro italiano. Oltre alla esposizione il fotografo presenterà anche il libro dedicato al progetto.

-“Figure inverosimili e luoghi immaginari” mostra di pittura di Erika Capobianco & Luciana Mangione, amiche, artiste, vicine di casa... Da due mondi lontani, un’esposizione di "convergenza" in perfetta armonia con il concept dell'evento. Due visioni distanti e distinte che si incontrano, si trovano, si intrecciano per dar vita ad una straordinaria esposizione.

- (Raw)Ropes(Raw)Matters l’installazione a cura di Isabella Corda e Simone Perra che come nel loro stile ci lascerà a bocca aperta per l’inventiva e l’originalità.

-Mostra finale del Laboratorio “Extra-ordinario”, condotto da Stefano Mirabella

Laboratori

Ricco e variegato il programma della manifestazione che ospiterà molti laboratori, tra cui:

-Laboratorio di street photography, a cura di Stefano Mirabella. “Extra-Ordinario” è un laboratorio fotografico intensivo nel quale i partecipanti saranno guidati alla realizzazione di un progetto personale, sviluppandone, con metodo e attenzione tutte le fasi più importanti, fino ad arrivare all’allestimento di una mostra collettiva. Un intero processo realizzativo che passerà per l’ideazione, la realizzazione, il confronto e l’editing delle immagini.

In collaborazione con Sergio Casella – Fotosciamanna.

- Laboratorio “Incarnazioni poetiche” di Fabio Sebastiani, in collaborazione con Helen Fioretti. Il laboratorio ha l'obiettivo, sulle tracce della poesia visiva, di arrivare al punto di massima congiunzione tra parola e materiali plastici in cui l’espressione poetica trova "provvisoriamente" sede, nel suo tentativo di comunicare senso. Un piccolo angolo creativo in cui l’incontro e lo scambio tra i poeti e gli artisti daranno vita ad una esperienza laboratoriale con l'utilizzo di materiali poetici e materiali da riciclare. Durante i giorni della mostra, verranno raccolte poesie e progetti che saranno trasformati in "Incarnazioni".

La sintesi del laboratorio sarà un reading, con la partecipazione de “La Valigia blu” e la presentazione della nuova rivista Tzang, che si propone di favorire l'incontro tra poeti per fare in modo che la poesia sia una "narrazione" corale attraverso la parola della condizione umana attuale.

- Laboratorio artigianale di Fanzine dell’Atelier delle piccole virtù

Il laboratorio è rivolto ai fotografi che desiderano rilegare a mano la propria Fanzine e a tutti coloro che intendono prendere confidenza con il mondo della legatoria artigianale. Si illustreranno le nozioni di base necessarie per maneggiare e piegare la carta, forare i fascicoli con precisione, cordonare a mano, definire proporzioni e forme, utilizzando gli strumenti tradizionali del rilegatore messi a disposizione dalle insegnanti. Il lab intende fornire le competenze necessarie per intraprendere un progetto DIY con poche e semplici mosse e, alla fine del laboratorio, la struttura appresa potrà essere facilmente modificata, personalizzata e adattata al proprio progetto di autoproduzione.

- Laboratorio “Digital art” a cura di Glauco Dattini. L’attività sarà articolata in due fasi:

Mattina: Model sharing con introduzione alle tecniche di illuminazione e ripresa finalizzate al fotomontaggio e, a seguire, la sessione di ripresa in set fotografico.

Pomeriggio: Postproduzione con esplicazione delle tecniche di selezione e scontorno e inserimento del soggetto.

- Laboratorio di “Fotoritocco libero: Post-produzione professionale” a cura di PENTAeXperience e diretto da Toni Pierdomè. Saranno affrontati i seguenti temi: introduzione al mondo del software libero e ai concetti base della post-produzione, benefici, risultati; saranno effettuate prove pratiche.

- Laboratorio “La fotografia vintage dei nuovi tempi”: vecchi obiettivi vintage in fotocamere digitali di ultima generazione”, a cura PENTAeXperience e diretto da Toni Pierdomè. Partendo dalla domanda: “Perché usare ottiche vintage?” i partecipanti al laboratorio saranno introdotti e guidati su come usarle e quali risultati ottenere, riflettendo su pregi e difetti di questa scelta.

Talk, conferenze

- Talk FIAF: presentazione della "Federazione Italiana Associazioni Fotografiche". Diretto da Mariano Fanini Delegato Fiaf per la Regione Lazio. Il Talk ripercorrerà la storia di questa grande federazione e la sua missione.

- Talk Convergenze, un incontro con tanti ospiti e relatori per parlare del Progetto Convergenze, ogni presenza sarà fondamentale per dare il proprio contributo alla discussione, per portare la propria esperienza e interpretazione del concetto di condivisione in ambito artistico.

- Talk e Osservatorio di Astrofotografia. Un incontro e un osservatorio di Astrofotografia, condotto da Il Fotoamatore e Auriga. Con la dotazione di Telescopi Celetron, sarà possibile effettuare osservazioni del Sole durante le ore diurne e di Giove la sera; sarà svolto un mini corso sulla fotografia astronomica con astroinseguitore, panorami notturni e Via Lattea.

- MAAM presentazione video e talk. “Il MAAM da fabbrica a polo artistico contemporaneo

periferico e museo vivente”. La talk sarà animata dagli interventi di Fabio Benincasa e Carlo Gori con il coinvolgimento di alcuni abitanti di diverse etnie del MAAM stesso.

Durante l’iniziativa, sarà allestita, per il tempo della presentazione, una mostra fotografica collettiva sul MAAM, con il coordinamento di Silvia Brutti.

- Talk con Luca Bracali: “Professione reporter. Dalla mirrorless al drone. Dai reportage di viaggio ai documentari video”. Luca Bracali si racconta e racconta la sua fotografia.

- Talk con Andrea Rizzi: “Foto trekking e tecniche di fotografia notturna”. Innamorato della fotografia naturalistica e degli sport outdoor, ama trascorrere gran parte del suo tempo nella natura, a volte i suoi viaggi fotografici lo portano a rimanere molti giorni fuori casa, in luoghi difficili da raggiungere e inospitali.

- Talk con Fabio Moscatelli. “Dialogo sulla Fotografia Sociale”.

"La mia fotografia prende spunto proprio da questa splendida citazione di Saramago. Non sappiamo più vedere; soprattutto non sappiamo più vedere la realtà che ci circonda con le molteplici storie che ha da raccontare. La mia diventa così una ricerca nel quotidiano, un continuo esercizio per scoprire e a volte anche riscoprire; storie oggi definite a Km Zero.

Non ricordo bene in quale occasione ma qualcuno una volta mi ha definito ‘il fotografo degli ultimi’. Ecco è un appellativo che mi tengo stretto e di cui mi sento orgoglioso.

Questa è la mia fotografia, senza aggettivi, anche se per questa volta utilizzeremo il termine “sociale”. Ma la fotografia è unica, i generi sono una convenzione creata da noi e, spesso, non aspetta altro che essere valorizzata nella sua semplicità”.

- Video proiezione Concorso Sipa. Il Siena International Photo Awards è oggi uno dei contest di fotografia con la più alta partecipazione internazionale. All’edizione 2018 hanno concorso circa 48 mila immagini, inviate da fotografi professionisti, dilettanti e amatori provenienti da 156 Paesi del mondo. Il Fotoamatore, in qualità di Main Sponsor del Siena International Photo Awards, presenta il video racconto dell’ultima edizione e una mostra con alcune delle migliori foto premiate.

- Letture Portfolio fotografico

Anche in questa edizione della nostra manifestazione non potevano mancare le letture portfolio che saranno svolte a cura della FIAF e condotte da Mariano Fanini, Delegato Fiaf Regione Lazio in collaborazione con Rosaria Di Nunzio. I Lettori analizzeranno le opere dei partecipanti, offriranno consigli, pareri e valutazioni.

E poi ancora…

- Silvia Muser, la cantautrice presenta il suo percorso artistico, il portfolio musicale e il concept che la lega al Progetto “Convergenze”. La presentazione sfocerà in un talk, con proiezione dei due video musicali dell'artista.

- Orchestra “Papillon”: una performance tutta dal vivo, con più di 30 elementi tra ragazzi e adulti. Musiche di Verdi, Bizet, Nobilio. L’Orchestra, fondata nel gennaio del 2005 dai musicisti Simone Genuini, Roberto Nobilio, Valeria Bosso e Gabriella Pasini, fin dall’inizio si propone di accogliere nel gruppo orchestrale anche i bambini che fossero ai primi mesi di studio dello strumento, accanto agli allievi più avanzati. Caratteristica distintiva dell’orchestra è la realizzazione di partiture in divenire che consentano la piena espressione di ogni singolo orchestrale ma anche la possibilità di crescere contestualmente alle difficoltà di volta in volta affrontate.

- Uno strepitoso Shooting, dal titolo “Secret soul”, di forte impatto visivo, per scoprire le ombre e le luci nascoste nell'animo umano: metamorfosi, follia, passione… Due ore di scatti in libertà per tutti i fotografi che vorranno cimentarsi, guidati dal Master Marco Tanfi in collaborazione con Domenico Cippitelli e con la partecipazione di Ernesto Fiorentino.

Aperto a fotografi amatoriali di qualunque livello. I partecipanti saranno seguiti dai Master sia per coordinare le fasi di scatto che per consigli utili.

Gastronomia

“Convergenze Expo” sarà anche gastronomia. Nei tre giorni di evento Ape Romeo sarà presente all'interno della Ex Cartiera, per accompagnarci dalla colazione al pranzo, allo spuntino pomeridiano, alla cena, con i suoi deliziosi cibi da gustare tra un'iniziativa e l'altra. Un motivo in più per rimanere con noi e partecipare a tutte le attività in programma.

Entrata gratuita

Giorni e orari

28/29/30 giugno

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 23.00

Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00