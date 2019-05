Visita guidata al Convento di Trinità dei Monti: apertura con permesso speciale

La Chiesa, le Anamòrfosi, gli affreschi di Andrea del Pozzo

Un’occasione eccezionale per visitare un luogo solitamente chiuso al pubblico.

Fondato da S. Francesco di Paola nel 1494 con il finanziamento della corona di Francia, il “convento regio della Trinità dei Monti”, visse tra '500 e '600 una stagione splendida di cui resta memoria nella sua veste decorativa:

l'elegante chiostro, con un ciclo dedicato alla vita del Santo fondatore, le criptiche Anamorfosi dei gesuiti Emmanuel Maignan e François Nicéron, la meridiana catottrica, le scenografiche Nozze di Cana affrescate da Andrea del Pozzo con mirabili artifici illusionistici.

Le decorazioni sono una bellissima testimonianza dei progressi raggiunti, nel corso del ‘600, sia in campo matematico e astronomico che nello studio della prospettiva, e ci consentono di comprendere a pieno “il secolo delle illusioni”.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 10.00 in Piazza della Trinità dei Monti (presso l’Obelisco)

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)

Biglietto di ingresso: 8 €

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com