Contro un nemico invisibile - Notte Europea dei Ricercatori 2017

L'Istituto L. Spallanzani aderisce alla Notte Europea dei Ricercatori 2017 tenendo aperti i laboratori a chiunque voglia curiosare nell"infinitamente piccolo" pur non essendo un ricercatore.



La serata si articola in 6 diversi percorsi, ognuno preceduto da una breve introduzione del coordinatore seguita da dimostrazioni pratiche che verranno ripetute diverse volte in maniera da consentire ai partecipanti di osservare ed ascoltare le parti più interessanti. Il percorso sarà interattivo: ogni partecipante sarà attore del processo di apprendimento.



L’appuntamento è alle ore 18.30 all’ingresso dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in via Portuense, 292.