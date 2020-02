Contemplazione, presentazione del romanzo di Andrea Pietrangeli a Roma

Giovedì 13 febbraio a Roma la presentazione del libro, accompagnata da una degustazione di Velato, l’agri gelato naturale, 100% vegetale senza glutine e latte



Giovedì 13 febbraio 2020, un evento speciale per nutrire anima e corpo. Alle ore 17:00, il salone di bellezza Franco & Cristiano Russo Parrucchiere, in via Frattina 99, a Roma, ospita la presentazione del libro dello scrittore romano Andrea Pietrangeli “Contemplazione”. Ad accompagnare le letture dei testi, una degustazione di Velato, l’agri gelato naturale, 100% vegetale senza glutine e latte.



Attraverso uno stile narrativo scarno, diretto e divertente, l’autore affronta i grandi temi della vita con una leggerezza sorprendente, raccontando fatti realmente accaduti, qui narrati con un ritmo mozzafiato, densi di incoscienza mista a fiducia, nei quali ogni lettore può riscoprire facilmente delle parti di sé da rivalutare, quelle del bambino libero, oggi dimenticato e oppresso dagli obblighi e dai ritmi di una società sempre più veloce e distratta. Con l’isola di Fuerteventura a fare da sfondo, l’autore ripercorre gli incontri con Franco Battiato, Mauro Corona, Compay Segundo e Alejandro Jodorowsky.



Senza nessuna pretesa dottrinale il libro affronta il tema del vuoto e della morte da un punto di vista ripulito dalle paure degli attaccamenti, dei possessi e dei legami. Ripercorre gli interrogativi sull’educazione italiana, sulla politica, sulla famiglia, sulla spiritualità regalando una lettura liberatoria da molti punti di vista. Una narrazione che è un vero balsamo per l’anima, piena di sorprese e testimonianze preziose su quanto la vulnerabilità dell’essere umano sia anche la sua più grande forza. Un libro vero, che racconta di paure e sentimenti reali, nei quali molti dei lettori ritroveranno parte del proprio vissuto.



Velato, un gelato completamente naturale, realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente, è prodotto dall’Agri Gelateria Naturale della GeoBio Società Agricola che, dopo aver commissionato uno studio all’Università Bocconi di Milano, per valutare le proprietà l’olio di oliva ed il possibile utilizzo nel settore, ha deciso di dare il via a questa sperimentazione.



La scelta di ambientare un evento di questo tipo in un salone di bellezza può sembrare insolito. In realtà, ormai da diversi anni, Cristiano Russo è solito ospitare periodicamente eventi cultuali o di beneficienza. Come un mecenate moderno, crede fortemente nel potere della bellezza, quella dell’arte, della letteratura, della cultura e della solidarietà. Nutrimento per la nostra anima, che contribuiscono a rendere ancor più bello anche il nostro corpo.

