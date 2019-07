Al via Container Young Lab: numerose iniziative gratuite che strizzano l'occhio a cinema, musica e fumetti

Uno strumento di crescita culturale e sociale che offre iniziative gratuite: è questo Container - Young Lab, il contenitore di eventi che, giunto alla sua seconda edizione, propone sul territorio romano un calendario di incontri su numerosi argomenti, tra cui cinema, musica, letteratura, radio e fumetti.

Il ricco programma, che prende il via a settembre 2019 e termina a maggio 2020, si rivolge ad un pubblico dai 14 ai 35 anni con reading, laboratori, presentazioni, rassegne, workshop e un concorso musicale per rock band. Container - Young Lab si pone l’obiettivo di offrire alle giovani generazioni un tavolo di discussione, confronto e sperimentazione dove poter sviluppare e stimolare i propri interessi, dare spazio ad attitudini e vocazioni, fornire gli strumenti per migliorare la crescita formativa.



L’evento, organizzato e promosso da ASI CIAO - Coordinamento Provinciale di Roma, è cofinanziato dalla Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. L’evento vanta la collaborazione delle Associazioni Culturali Madville e Accademia Togliani, i cui docenti curano alcuni dei laboratori e degli incontri in programma.



“Container si pone l’obiettivo di creare e sviluppare una comunità giovanile. Young Lab è la seconda edizione di un progetto che ci sta molto a cuore, volto alla valorizzazione della cultura e della formazione. Vogliamo dare ai giovani dei quartieri romani più periferici, in particolare Casilina, Quarticciolo, Tor Tre Teste e altri, la possibilità di trovare nel proprio territorio di appartenenza, continue opportunità di crescita, conoscenza e condivisione”, afferma Vanda Braghetta, Presidente di ASI CIAO - Coordinamento Provinciale Roma.



Container - Young Lab apre il suo calendario di eventi a settembre: da mercoledì 4 e per otto appuntamenti, il laboratorio “Noi ragazzi di oggi” approfondisce i temi dell’euro progettazione dei bandi culturali sotto la guida di Federico Palla. Segue l’atteso concorso musicale per rock band “Young Factor” che vede sfidarsi per tre serate (6, 20, 27 ottobre 2019) alcune delle più giovani e talentuose promesse della musica, sotto la supervisione di Ruggero Ruggieri, Direttore della scuola di musica Madville. Grande attesa, inoltre, per la serata “Corti in libertà”: sabato 21 dicembre 2019 dalle ore 18:00 presso la sede di ASI CIAO (Via Aldo Balma 28 a/b, Roma) ha luogo una rassegna cinematografica di cortometraggi con, a seguire, un dibattito sugli aspetti produttivi e realizzativi di un film, alla presenza di alcuni dei registi e degli attori dei corti presentati. Moderano i registi Adelmo Togliani e Daniele Di Biasio. E, ancora, largo alle immagini con il laboratorio di fotografia dal titolo “Vivibilità in periferia”, condotto dalla fotografa Miriam Taurino. Il laboratorio si sviluppa in nove appuntamenti compresi tra aprile e maggio 2020 presso la sede di ASI CIAO (Via Aldo Balma 28 a/b, Roma), al termine del quale i partecipanti sono condotti alla scoperta e alla visione - attraverso l’obiettivo della macchina fotografica - degli angoli più suggestivi dei quartieri Casilina, Tor Tre Teste, Quarticciolo e altri. Gli scatti realizzati dagli allievi saranno esposti in occasione di una mostra, a cura di Miriam Taurino e Irina Cuda, che si terrà, a partire dal termine del laboratorio, sempre presso la sede di ASI CIAO.



Questa è solo una parte degli appuntamenti in calendario, per conoscere il programma completo è possibile partecipare agli Open Day previsti nel mese di agosto (8, 23, 28, 30 dalle 11.00 alle 16.00) presso la sede di ASI CIAO (Via Aldo Balma 28 a/b, Roma), mentre gli aggiornamenti sono consultabili sulla pagina Facebook di Container.



Container – Young Lab, la comunità giovanile dal 4 settembre 2019 al 19 maggio 2020.

Open Day: 8, 23, 28, 30 agosto 2019 alle 11.00 alle 16.00 - ASI CIAO, Via Aldo Balma 28 a/b, Roma.



Per info e prenotazioni: www.asiciaoroma.it /E - mail: container@asiciaoroma.it /Cell. +39 346 5300644

Gallery