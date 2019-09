Container - Young Lab: laboratori, workshop, mostre e reading gratuiti

È sui temi dell’europrogettazione che si apre ufficialmente Container - Young Lab, il contenitore di eventi che propone, per il secondo anno sul territorio romano, un ricco calendario di iniziative gratuite per i giovani dai 14 ai 35 anni. Con il laboratorio di europrogettazione “Noi ragazzi di oggi”, dal 4 settembre e per otto appuntamenti, il docente Federico Palla ci offre gli strumenti per leggere e comprendere i bandi culturali europei, per redigere e presentare progetti comunitari. Il laboratorio, che si tiene dalle 14:00 alle 18:00 presso la sede di ASI CIAO (Via Aldo Balma 23 a/b, Roma), si pone l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti le tecniche di progettazione, sviluppo e gestione dei progetti finanziati dall’UE.



Si prosegue il 13 settembre alle ore 18:00 con la presentazione del libro “Amore a Prima Vista” (Eretica Edizioni) di Anna Rita Cavaliere e Gerardo Mele: un viaggio che esplora le contaminazioni tra il cinema a stelle e strisce e le serie di animazione americana come I Simpson, I Griffin o Futurama. Gli autori saranno presenti in occasione di un dibattito con il pubblico che avrà luogo presso la sede di ASI CIAO (Via Aldo Balma 28 a/b, Roma). A ottobre è in programma l’atteso concorso per rock band emergenti “Young Factor – Dillo con la musica” che vede sfidarsi per tre serate (6, 20, 27) dei giovani talenti con canzoni che trattano temi fortemente attuali come l’integrazione, la memoria, la guerra e il rispetto per la vita. Il contest si realizza sotto la supervisione di Ruggero Ruggieri, Direttore della scuola di musica romana Madville, mentre i brani sono giudicati da una giuria di esperti, composta da personalità riconosciute nel campo della musica, dell’informazione e dello spettacolo.



Gli appuntamenti in programma proseguono per tutto l’anno in corso e terminano a maggio 2020, spaziando dal cinema alla musica, dalla letteratura alla radio, dalla comunicazione ai fumetti. Sono attesi laboratori, reading, workshop e incontri volti a sviluppare e stimolare gli interessi, le attitudini e le vocazioni delle giovani generazioni e, nondimeno, la loro crescita formativa. Il programma completo è visibile sul sito www.asiciaoroma.itmentre gli aggiornamenti sono consultabili sulla pagina Facebook di Container.



Container - Young Lab è uno strumento di crescita culturale e sociale che offre un programma di iniziative gratuite dal 4 settembre 2019 al 19 maggio 2020.

L’evento, organizzato e promosso da ASI CIAO - Coordinamento Provinciale di Roma, è cofinanziato dalla Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e vanta la collaborazione delle Associazioni Culturali Madville e Accademia Togliani, i cui docenti curano alcuni dei laboratori e degli incontri in programma.



Per info e prenotazioni:

www.asiciaoroma.it / E-mail: container@asiciaoroma.it / Cell. +39 346 5300644

