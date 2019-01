Presentazione album "Sei Per Due" in memoria del Maestro De Letto

Lunedì 4 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala dei Medaglioni del Conservatorio di Musica Santa Cecilia si terrà la presentazione dell’album Sei Per Due (ed. Terre Sommerse, 2017), occasione per ricordare il Maestro Antonio Sardi De Letto, autore dell’opera insieme al Maestro Orietta Caianiello e scomparso prematuramente nel 2011.

Insieme, come Ianus Piano Duo, avevano registrato l’album dal vivo nel 2003 presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma grazie all’impegno dell’etichetta Terre Sommerse e del produttore Fabio Furnari.

L’iniziativa è stata voluta fortemente da Carla Conti, curatrice della rassegna “Alziamo il Volume” al Conservatorio di Santa Cecilia, nella quale l’evento si inserisce.

Insieme ad Orietta Caianiello, interverranno anche Oreste Bossini, Andrea Baggioli, Cesare Scarton, Fausto Sebastiani e Federico del Sordo.



Lo Ianus Piano Duo, duo pianistico a due pianoforti, era nato nel 2000 dal sodalizio tra Orietta Caianiello e Antonio Sardi de Letto, e durato fino alla prematura scomparsa di quest’ultimo.

I due interpreti, da sempre attenti al repertorio del Novecento e alla nuova musica, hanno condiviso nei dieci anni della loro collaborazione l’intento di dar vita a progetti musicali originali, elaborando programmi presentati con successo sia in Italia che all’estero.



L’album riprende l’opera dei Les Six, anvaguardia artistica dei primi anni del Novecento.

Fu il critico Henri Collet a dare il nome di Groupe des Six, nel 1920, al gruppetto di musicisti e compagni di Conservatorio che nei primi anni ’20, nella Parigi delle avanguardie arti e ironica vena di militanza antiaccademica ricercando nell’estetica la più trasgressiva delle qualità, quella della semplicità del quotidiano. Questi furono Francis Poulenc, Darius Milhaud, Germaine Tailleferre, Georges Auric e Louis Durey.

Animati da una vivace vena anticonformista, alle estetiche dominanti del wagnerismo, alla dodecafonia e perfino all’impressionismo, i Sei preferirono le melodie dei music hall e i ritmi jazz afroamericani che già echeggiavano nei cafés parigini.