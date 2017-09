"Connection", un evento tra musica ed arte contemporanea

Francia e Italia in un sodalizio che unisce creatività, musica e arte.



Dall'unione di due delle realtà accademiche più prestigiose in Europa, la LUISS Business School e l'Université Paris-Sorbonne nasce "Connection", un evento all'insegna dell'arte contemporanea e della musica elettronica. Un appuntamento coordinato appositamente dagli studenti del Master of Art e del Master of Music della LUISS Business School per condividere idee, pensieri ed esperienze umane e professionali. Abbracciando più ambiti, "Connection" simboleggia il confronto di culture diverse che vuole dar vita ad un linguaggio comune ed universale, che tocchi a 360° tutti gli aspetti del vivere la creatività come "professione".

Ed è per questo motivo che si esibiranno due DJ: Swoosh, musicista romano e poliedrico nella sua proposta, dove la chitarra elettrica è in perfetto connubio con il set; Renart, che inizia la sua carriera a Parigi nel 2010 con una techno rivisitata dalle sue influenze musicali che sfociano in vere e proprie performance live. Accanto alla musica viaggia di pari passo l'esposizione d'arte contemporanea promossa dal Master of Art della LUISS, con le opere di Delphine Valli, artista attiva a Roma ma profondamente legata con la Francia. Utilizza un linguaggio fatto di forme mutevoli ed equilibrate: proprio attraverso la contrapposizione di vuoto e pieno, di luci e ombre con l'unione delle linee, si instaura un dialogo fra l'opera, lo spazio e l'occhio dello spettatore. Il tutto sarà ambientato nella splendida e accogliente cornice dell'Uptown, lounge bar nei pressi di Ponte Milvio: uno spazio elegante ma allo stesso tempo informale, in perfetta armonia con lo spirito dell'evento.



Programma:

• 22.00 - 22.40: Start | artwork exhibition

• 22.45 - 00.10: Swoosh Live Set | Visual

• 00.15 - 00.30 Official Launch of the Partnership | Pledge

• 00.30 - 1.55 Renart Dj set | Visual

• 2.00 CLOSING