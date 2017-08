Congés Payés: teatro di oggetti, musica e illustrazione dal vivo

Dopo il divertente Dark Circus, STEREOPTIK, il duo francese formato da Romain Bermond e Jean-Baptiste Maillet, continua a emozionarci con il suo teatro di oggetti, musica e illustrazione dal vivo.

Dedicato a un pubblico di tutte le età, Congés Payés (Ferie Pagate) è una nuova avventura alla scoperta delle origini del concetto di vacanza. Si parte dal 1° agosto del 1936, anno in cui i francesi iniziano ad assaporare il piacere del tempo libero grazie al voto unanime che per la prima volta estese le ‘ferie pagate’ a tutti i salariati con almeno un anno di anzianità. Ecco le prime vacanze al mare o in montagna, le tende montate sulla riva dei fiumi, i lunghi viaggi in macchina, i giochi sulla spiaggia. Di quelle lontane giornate sono rimaste fotografie, pochi filmini amatoriali, vecchi ricordi di famiglia.

Proprio con questo materiale STEREOPTIK costruisce in tempo reale un nuovo percorso sonoro e visivo in cui i filmati delle vacanze si sposano a disegni e manipolazioni realizzate artigianalmente. Giradischi, carta, carboncino, vernice e sacchetti di plastica, insieme alla musica dal vivo, riportano in vita un mondo che ha il sapore di altri tempi e l’allegria di un’inaspettata vacanza.