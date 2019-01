Congedi e altri ritorni. Reading Valentino Zeichen e Giorgio Caproni

In occasione dell'anniversario della morte di Giorgio Caproni (22 gennaio 1990), "La Casa del Poeta" Valentino Zeichen apre le porte per una serata all'insegna dell'opera di due grandi della nostra letteratura. Poeti e attori si alterneranno per dare voce alla poesia di Caproni e a quella di Zeichen, animando un inedito incontro tra esperienze che, per quanto distanti, a volta addirittura opposte, sapranno scoprirsi inaspettatamente affini.



Martedì 22 gennaio 2019, dalle ore 18:30

presso "La Casa del Poeta", Via Flaminia 86 (angolo Museo Explora)



CONGEDI E ALTRI RITORNI

reading a quattro mani e dieci voci tra Valentino Zeichen e Giorgio Caproni

a cura di Sacha Piersanti e Marta Zeichen

aiuto allestimento Marina Amori Vitelli

interventi di: Marialucia Bianchi, Stefano A. Bottero, Ludovica Bove, Marco Caporali, Anna Rita Chierici, Fabrizio Fantoni, Biancamaria Frabotta, Maria Letizia Gorga, Benoît Gréan, Giovanni Greco, Lorenzo Lavia, Emanuele Marchetti, Sacha Piersanti, Irene Santori, Gabriella Sica, Marta Zeichen

ritratti in locandina di Dino Ignani



*****

L'evento rientra nell'ambito del progetto "La Casa del Poeta" per la riqualificazione e conservazione della celebre abitazione di Valentino Zeichen al Borghetto Flaminio di Roma, ideato da Marta Zeichen, sostenuto dalla Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma e curato, nelle sue linee di proposta culturale, da Marta Zeichen, Sacha Piersanti e Emanuele Marchetti.

