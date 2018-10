Confronti - Paola Romano e Concetta Capotorti

Nella splendida cornice del Porto di Roma, la mostra "Confronti" che mette appunto in comparazione queste due artiste in apparenza molto diverse ma con un filo conduttore che le unisce in modo indissolubile.

Concetta Capotorti dopo gli studi classici e la laurea in giurisprudenza, lavora per molti anni in grandi aziende italiane, ricoprendo importanti incarichi.

A conclusione della sua carriera, si dedica alla sua profonda passione, l’arte, ed ha studiato le tecniche pittoriche per arrivare alla ricerca dei mezzi espressivi idonei alle sue ispirazioni. Con le sue sculture in resina, in alluminio e le tecniche miste delle opere su tela, ci porta nel ricordo della mitologia greca.

Paola Romano, pittrice e scultrice, si forma nell’ambiente artistico di Roma, dove ha vissuto e lavorato fino al 2011 e nel 2012 apre un affascinante showroom incastonato nel borgo antico della sua città natale nella quale attualmente risiede. Dopo una formazione al RUFA (Rome University of Fine Arts) e a continui processi di studio inizia, intorno al 2000, un percorso più attivo nella produzione di opere d’arte fortemente materiche. Siamo di fronte alla nascita di una nuova identità sia artistica che personale e le opere della Romano si trovano, sin dagli esordi produttivi, in collezioni d’arte di prestigio, sia pubbliche che private. Tra le sue opere più celebri spiccano la serie “Lune” che nel 2012 ha dominato il cielo di via Margutta in Roma.